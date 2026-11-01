Pesca deportiva en Neuquén: un paraíso para los amantes de la naturaleza

Neuquén reúne condiciones naturales que la ubican entre los destinos destacados de la Patagonia para la pesca deportiva. Sus ríos, lagos, lagunas, arroyos y embalses ofrecen escenarios para distintas modalidades, como la pesca con mosca, el spinning y el trolling. Entre las especies presentes se encuentran la trucha arcoíris, la marrón, la trucha de arroyo, el salmón encerrado y la carpa, además de especies autóctonas como el pejerrey patagónico y la perca.

La actividad trasciende lo recreativo y genera oportunidades para las economías locales mediante la demanda de alojamiento, gastronomía, transporte, guiado y equipamiento. Su distribución territorial también permite diversificar la oferta turística y promover el movimiento económico en localidades de distintas regiones de la provincia.

La cuenca del Limay, con una superficie aproximada de 26.400 kilómetros cuadrados, concentra reconocidos pesqueros, como la Boca del río Chimehuín y los ríos Correntoso, Limay, Malleo, Collón Curá, Aluminé, Caleufu y Quilquihué. La oferta incluye también los lagos Huechulafquen, Lolog y Paimún, y los embalses Alicurá, Piedra del Águila y Ramos Mexía. Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Aluminé, Piedra del Águila, Picún Leufú, Villa El Chocón y Neuquén capital funcionan como centros de servicios para los visitantes.

El norte y el centro neuquino presentan alternativas en entornos más agrestes, con ríos como el Agrio, Trocomán y Nahueve, y lagunas como Varvarco Campos, Varvarco Tapia, Huaraco y Epulauquen. Localidades como Andacollo, Las Ovejas, Manzano Amargo, El Cholar, Villa del Nahueve y Loncopué cuentan con oportunidades para ampliar su participación en esta actividad. La variedad de ambientes permite ofrecer experiencias diferentes según la región, la técnica elegida y las preferencias de cada pescador.

La pesca deportiva moviliza una cadena de servicios que incluye guías especializados, alojamientos, establecimientos gastronómicos, transporte y comercios locales. Este movimiento beneficia tanto a quienes trabajan directamente en la actividad como a otros sectores vinculados con la atención de los visitantes, y contribuye a distribuir los ingresos turísticos en diferentes localidades.

Actualmente, Neuquén cuenta con 201 prestadores habilitados por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, la mayor cantidad de prestadores registrados en una misma actividad turística provincial. Su trabajo permite brindar asistencia especializada, orientar a los pescadores sobre las técnicas y los ambientes, y transmitir las normas que regulan la práctica. La profesionalización de los servicios representa, además, una oportunidad para mejorar la experiencia de los visitantes y ampliar el desarrollo turístico en destinos consolidados y emergentes.

Las competencias y celebraciones vinculadas con la pesca deportiva forman parte de la identidad turística de distintas localidades neuquinas. Entre las propuestas se destacan la Fiesta Provincial de las Marrones Migratorias, en Piedra del Águila; la Fiesta Nacional de la Trucha, en el río Chimehuín, en Junín de los Andes; el torneo Fly Cast Norte Neuquino, en Andacollo; y la Expo Fly Fishing Patagonia, en San Martín de los Andes.

Estos encuentros reúnen a pescadores, guías, prestadores, especialistas y aficionados, y favorecen el intercambio de experiencias y conocimientos. A su vez, generan movimiento en los servicios turísticos y comerciales de las localidades anfitrionas y contribuyen a difundir los distintos destinos de la provincia entre los públicos nacionales e internacionales.