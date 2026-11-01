La ventaja obtenida en la ida fue determinante y Juventud Antoniana eliminó a Sol de América de la Reválida en el Torneo Federal A 2026, perfilándose como el nuevo rival de Cipolletti por los cuartos de final camino a la Primera Nacional.

Mientras el Albinegro disputaba la final ante San Martín de Formosa en San Francisco, los otros clubes de la categoría que seguían en competencia pusieron en marcha los octavos de final.

Allí, los salteños golearon a su rival como locales 3 a 0 y pese a la desventaja deportiva fue suficiente para dar un paso más en la temporada, aunque sin sobrarle nada porque los formoseños se terminaron imponiendo 2 a 0 en su cancha.

Cipolletti y Juventud ya fueron rivales en la última fecha del Nonagonal B, cuando los rionegrinos ganaron en el Norte 2 a 0 y sellaron su clasificación.

Maximiliano López podría ser el reemplazante del suspendido Andrés Almirón en Cipolletti.

Ahora, los momentos de ambos planteles son diferentes y los dirigidos por Fabián Henríquez contarán con la ventaja deportiva a su favor. Cipolletti avanzará a semis empatando ambos partidos.

Lo único que podría alterar los planes patagónicos sería la remontada de Sportivo Las Parejas en el Mundialista de Mar del Plata, revancha prevista para el domingo desde las 11.

Alvarado ya ganó en la ida 1 a 0 y no sólo definirá en casa, sino que le alcanzará hasta con una derrota por un gol de diferencia para seguir en competencia.

Independientemente del rival, Cipo no podrá contar con Andrés Almirón porque el jugador chaqueño recibió tres fechas de suspensión luego de perder ante el flamante campeón de la categoría.

Siguen en carrera

Además de Cipolletti y Antoniana, Kimberley de Mar del Plata se metió entre los 8 mejores después de eliminar a Argentino de Monte Maíz (0 a 0 y 1 a 1). Douglas Haig de Pergamino superó claramente la serie ante Villa Mitre, perdiendo la ida 1 a 0 y goleando en casa 3 a 0. Gimnasia de Chivilcoy, por su parte, avanzó sin jugar debido a la eliminación de Boca Unidos de Corrientes por parte del Tribunal de Disciplina y tras serios hechos de violencia protagonizados por su hinchada en los primeros 90 minutos.

Olimpo debió trabajar mucho ante Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, pero pasó después de empatar sin goles en Entre Ríos y ganar 1 a 0 en el Roberto Carminatti.

Para el domingo, además de Alvarado y Sportivo Las Parejas (0 a 0 en Santa Fe), Atenas de Río Cuarto recibirá a Sarmiento de La Banda después de haber sido goleado en Santiago del Estero por 3 a 0.