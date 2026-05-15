Neuquén se prepara para la 19° edición de los Juegos Epade 2026

Neuquén volverá a ser protagonista de la 19° edición de los Juegos Epade que se abrieron en esta ciudad con las pruebas de natación el mes pasado y se cerrarán esta semana con otras dos disciplinas, atletismo y handball. Esta última se incorpora al programa de competencias este año, con lo cual a partir de 2026, serán ocho los deportes en acción en el certamen patagónico de selecciones para deportistas de categoría Sub-17.

El resto de las disciplinas competirán en Viedma y La Pampa. En la capital rionegrina lo harán el fútbol y el básquetbol, mientras que Santa Rosa albergará al ciclismo, judo y vóleibol. Las delegaciones neuquinas que se trasladarán a esas ciudades lo harán el domingo desde las 9 en tres colectivos y seis combis.

Los Juegos Epade forman parte del calendario de los Juegos Patagónicos Unificados que incluyen también a los Juegos Para Epade y Juegos de la Integración Patagónica que se cerraron y cumplieron con su séptima y cuarta edición, respectivamente.

Este domingo a las 20, en el estadio Ruca Che, se realizará el acto apertura de las competencias en Neuquén. Los escenarios de la competencia serán la pista de atletismo de solado sintético de la Ciudad Deportiva y el Estadio Ruca Che, escenario que el año pasado celebró las tres décadas y ahora marcará otro hito histórico al recibir a la disciplina que hace su estreno en la competencia en handball de gran desarrollo en la Patagonia.

El acto inaugural se realizará en el estadio Ruca Che

Neuquén, que en 2018 organizó y se consagró campeón de la competencia logró sus mejores actuaciones en la última edición, en básquetbol logrando la medalla de plata en ambas ramas; en fútbol, donde logró la presea de plata en damas y el bronce en varones. Además, fue campeón en judo femenino; bronce en masculino y lideró la clasificación general en natación femenina.

La provincia, cumplida la primera etapa con la natación como protagonista (las pruebas se disputaron en el natatorio del Club Petroleros Jerárquicos) escolta en la clasificación general con 12 puntos a La Pampa, con 18. En el medallero la provincia ocupa el tercer puesto con 25 preseas (8 doradas, 7 de plata y 10 de bronce), detrás de La Pampa que totaliza, 47 (23,14 y 10) y Río Negro, 34 (8,15 y 11).

En Neuquén, la competencia iniciará el lunes a partir de las 9 de la mañana en ambos recintos deportivos.