¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 15 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
RETORNO CON GLORIA

La rionegrina Josefina Padellaro volvió a las canchas y fue subcampeona en el rugby francés

La oriunda de Catriel formada en el Neuquén Rugby Club retorno a la actividad en la modalidad de quince jugadores, luego de una larga lesión

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 15 de febrero de 2026 a las 17:43
PUBLICIDAD
Josefina Padellaro, tras una dura lesión, volvió a las canchas en Francia

La nativa de Catriel Josefina Padellaro, actual jugadora de rugby en Francia, protagonizó un regreso cargado de emoción, carácter y superación tras atravesar una lesión que la mantuvo fuera de las canchas durante varios meses.

Radicada en el Viejo Mundo, milita en el AC Bobigny 93 Rugby, logró volver a la competencia luego de una lesión sufrida a comienzos de 2025, mientras disputaba un Torneo Internacional con la selección Argentina de seven Las Yaguaretés. Aquella situación derivó en una intervención quirúrgica y un proceso de recuperación tan exigente como desafiante.

El regreso fue progresivo pero firme. Hace dos semanas volvió a jugar en Rugby en la modalidad de 15 jugadoras, sumando sus primeros 30 minutos ante Romagnat, y luego completó los 80 minutos frente a Lille, encuentro que terminó en victoria para su equipo y donde Josefina volvió a destacarse con un try, reafirmando su gran nivel.

Este fin de semana, la catrielense volvió a ser protagonista en la Final del Supersevens de Francia. En un partido muy ajustado, su equipo cayó por 12 a 10, quedándose con el subcampeonato, aunque Josefina volvió a marcar un try y fue titular en ambos encuentros.

 “Me sentí muy bien, con buenas sensaciones en la rodilla. Contentísima en lo personal, aunque con la tristeza lógica por no haber logrado el objetivo grupal. Jugué los dos partidos desde el arranque y pude apoyar un try en la final”, expresó.

Fuente: Catriel Digital 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD