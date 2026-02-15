La nativa de Catriel Josefina Padellaro, actual jugadora de rugby en Francia, protagonizó un regreso cargado de emoción, carácter y superación tras atravesar una lesión que la mantuvo fuera de las canchas durante varios meses.

Radicada en el Viejo Mundo, milita en el AC Bobigny 93 Rugby, logró volver a la competencia luego de una lesión sufrida a comienzos de 2025, mientras disputaba un Torneo Internacional con la selección Argentina de seven Las Yaguaretés. Aquella situación derivó en una intervención quirúrgica y un proceso de recuperación tan exigente como desafiante.

El regreso fue progresivo pero firme. Hace dos semanas volvió a jugar en Rugby en la modalidad de 15 jugadoras, sumando sus primeros 30 minutos ante Romagnat, y luego completó los 80 minutos frente a Lille, encuentro que terminó en victoria para su equipo y donde Josefina volvió a destacarse con un try, reafirmando su gran nivel.

Este fin de semana, la catrielense volvió a ser protagonista en la Final del Supersevens de Francia. En un partido muy ajustado, su equipo cayó por 12 a 10, quedándose con el subcampeonato, aunque Josefina volvió a marcar un try y fue titular en ambos encuentros.

“Me sentí muy bien, con buenas sensaciones en la rodilla. Contentísima en lo personal, aunque con la tristeza lógica por no haber logrado el objetivo grupal. Jugué los dos partidos desde el arranque y pude apoyar un try en la final”, expresó.

Fuente: Catriel Digital