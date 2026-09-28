El Gobierno de la Provincia de Neuquén llevará a cabo el II Congreso Provincial de Educación Física, los días 4 y 5 de noviembre en el Espacio DUAM de Neuquén capital. Organizado por el Ministerio de Educación y el Consejo Provincial de Educación (CPE) bajo el lema "Debates actuales para horizontes posibles", la iniciativa está dirigida a profesores de Educación Física de toda la provincia y a estudiantes avanzados de la carrera, y otorgará puntaje docente.







La propuesta, organizada a través de la Dirección de la Modalidad Educación Física del CPE, abrirá sus inscripciones el próximo 26 de octubre a través del sitio web oficial, congresosycapacitaciones.neuquen.edu.ar

El congreso contará con un destacado cuerpo de disertantes integrado por referentes de la disciplina como Pablo Ariel Scharagrodsky, Eduardo Lautaro Galak, Leonardo Gabriel Gómez, Ana Daniela Mansi, Stella Maris Crescente, Marcelo Angriman, Rolando Schnaidler, Malen Gil, Carolina Montani, Natalia Rivarola y Gastón D’Angelo.

La jornada inaugural comenzará el miércoles 4 de noviembre con la apertura oficial. El bloque de ponencias matutinas iniciará con Pablo Ariel Scharagrodsky y la temática "Cuerpos, Géneros y Sexualidades en los Deportes y la Educación Física", seguido por Stella Maris Crescente con "La enseñanza del deporte de la escuela desde una perspectiva inclusiva. Del juego motor hacia la enseñanza del deporte de la escuela". Posteriormente, Ana Daniela Mansi expondrá sobre "Educación Física y ciudadanía infantil: desafíos para la escuela contemporánea".







Durante la tarde, los asistentes podrán recorrer la "Galería de experiencias que transforman", un espacio destinado a la presentación de pósters de proyectos escolares. La actividad continuará con Rolando Schnaidler y Malen Gil sobre "La Educación Física y las prácticas corporales expresivas en diálogo: nociones y posibilidades pedagógicas", y finalizará con Marcelo Angriman abordando "La responsabilidad del profesor de Educación Física frente al riesgo: deber de cuidado y prevención".

El jueves 5 de noviembre, la actividad iniciará con la disertación de Leonardo Gómez sobre "El Método Movitransfer", seguida por la mesa de Carolina Montani, Natalia Rivarola y Gastón D’Angelo centrada en "Oportunidades para la inclusión". A continuación, Eduardo Lautaro Galak expondrá "Pensar lo que nos ha pensado: el cuerpo como tecnología y los desafíos de la Educación Física". El encuentro finalizará con el espacio de debate y balance "Educación Física: Desafíos y Horizontes".







Esta segunda edición busca dar continuidad y profundizar el camino iniciado el año pasado, cuando más de 1.600 docentes y estudiantes de la región se reunieron para debatir e intercambiar valiosas experiencias en torno a la perspectiva de género, la inclusión pedagógica, el juego y la enseñanza en contacto con la naturaleza. Con esta nueva convocatoria, el gobierno provincial y su sistema educativo reafirman su compromiso con el fortalecimiento de la formación continua y el desarrollo de nuevas prácticas corporales orientadas a las infancias y juventudes de todo el territorio.