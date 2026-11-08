La Liga de Fútbol de Neuquén será anfitriona durante toda la semana, de las finales del Argentino de Selecciones de Liga, en categoría Sub 13 y Sub 15, competencias donde los ganadores de cada región buscarán el título de la temporada. desde el 10 al 15 de noviembre, 9 equipos de cada categoría, buscarán el título.

Don Bosco y Unión en Zapala; Rivadavia y Petrolero Argentino en la Comarca Petrolero, más Atlético Neuquén, Eucalipto Blanco, San Lorenzo e Independiente, serán las canchas que recibirán desde la próxima semana la competencia nacional.

Dirán presente en Sub 13: LIFUNE (Afitrión) Trelew, San Nicolás, Olavarría, Beccar Varela, Salta, Tucumán, Rosario, y la Liga Deportiva Confluencia como invitados. Por otro lado, la competencia en Sub 15 tendrá a LIFUNE, Trelew, San Nicolás, Buenos Aires Sur (En disputa), Villa Dolores, Jujuy, El Dorado, Reconquista, y Confluencia (invitados por la baja de San Juan).

Zonas y sedes confirmadas

“Es un desafío importante, con un movimiento importante de gente. Tendremos 19 delegaciones compitiendo en tres sedes. Lo tomamos con optimismos y responsabilidad que genera ser designado para realizar este tipo de evento. Somos agradecidos y esperamos estar a la altura de este tipo de evento” dijo el presidente de LFUNE, Néstor Mingot, en charlas con Grito Sagrado.

La competencia la integran los campeones de cada región, y buscarán a lo largo de la semana, el título de la competencia a nivel nacional y de selecciones."Nuestros jugadores necesitan estos roses, viene ligas fuertes como Rosario o Salta, Tucumán. Ligas muy importantes en lo deportivo y formativo. Es un campeonato que nos permite crecer”señaló Mingot.

El martes desde las 9 am se realizará al Conferencia de prensa y presentación de la competencia en sede de la Liga de Fútbol de Neuquén (Alderete 1330) donde participarán autoridades nacionales y locales.

Nota Completa con Nestor Mingot en Grito Sagrado: