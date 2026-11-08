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Fútbol juvenil

Neuquén recibe esta semana el Campeonato Nacional de Selecciones de Liga Sub 13 y Sub 15

La competencia se disputará desde el miércoles con 9 selecciones de diferentes regiones. Cutral Co, Zapala y la capital neuquina serán las sedes. el lunes llegan las primeras delegaciones. 

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Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 08 de noviembre de 2026 a las 13:26
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LIFUNE viene de disputar los Juegos de la Araucanía

La Liga de Fútbol de Neuquén será anfitriona durante toda la semana, de las finales del Argentino de Selecciones de Liga, en categoría Sub 13 y Sub 15, competencias donde los ganadores de cada región buscarán el título de la temporada. desde el 10 al 15 de noviembre, 9 equipos de cada categoría, buscarán el título.

Don Bosco y Unión en Zapala; Rivadavia y Petrolero Argentino en la Comarca Petrolero, más Atlético Neuquén, Eucalipto Blanco, San Lorenzo e Independiente, serán las canchas que recibirán desde la próxima semana la competencia nacional.

Dirán presente en Sub 13: LIFUNE (Afitrión) Trelew, San Nicolás, Olavarría, Beccar Varela, Salta, Tucumán, Rosario, y la Liga Deportiva Confluencia como invitados. Por otro lado, la competencia en Sub 15 tendrá a LIFUNE, Trelew, San Nicolás, Buenos Aires Sur (En disputa), Villa Dolores, Jujuy, El Dorado, Reconquista, y Confluencia (invitados por la baja de San Juan).

Zonas y sedes confirmadas

“Es un desafío importante, con un movimiento importante de gente. Tendremos 19 delegaciones compitiendo en tres sedes. Lo tomamos con optimismos y responsabilidad que genera ser designado para realizar este tipo de evento. Somos agradecidos y esperamos estar a la altura de este tipo de evento” dijo el presidente de LFUNE, Néstor Mingot, en charlas con Grito Sagrado.

La competencia la integran los campeones de cada región, y buscarán a lo largo de la semana, el título de la competencia a nivel nacional y de selecciones."Nuestros jugadores necesitan estos roses, viene ligas fuertes como Rosario o Salta, Tucumán. Ligas muy importantes en lo deportivo y formativo. Es un campeonato que nos permite crecer”señaló Mingot.

El martes desde las 9 am se realizará al Conferencia de prensa y presentación de la competencia en sede de la Liga de Fútbol de Neuquén (Alderete 1330) donde participarán autoridades nacionales y locales. 

Nota Completa con Nestor Mingot en Grito Sagrado: 

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