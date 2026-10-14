Neuquén será sede de las finales nacionales Sub 13 y Sub 15: llegarán 18 selecciones de todo el país

La Liga de Fútbol de Neuquén fue confirmada como anfitriona de las finales del Campeonato Nacional de Selecciones de Liga, en categoría Sub 13 y Sub 15, que se desarrollará desde el 10 al 15 de noviembre en los diferentes escenarios de la provincia, a confirmar.

competencias reune a los ganadores de cada región buscarán el título de la temporada.El fútbol del interior, nucleado en el Consejo Federal, está dividido en 8 regiones, respetando el mapa de Argentina. Serán 18 selecciones que arribarán a la provincia, 9 en cada categoría (Campeones más el anftrión Neuquén)

Durante las próximas semanas se terminan de definir los campeones de cada región. La Patagonia ya tiene a la Liga del Valle de Chubut, quien superó en las finales a Bariloche, y se quedó con el lugar en ambas categorías. Además, en las últimas horas la Región Bonaerense Norte, dejó a la liga de San Nicolás en Sub 13, y Junin en sub 15, como los representantes.

Además, ya se definió que el gran premio, además del título de campeón, será una visita al predio de AFA en Ezeiza, para conocer las instalaciones del predio madre del fútbol argentino.

Al ser anfitrión, Neuquén está clasificado para la gran cita. Los equipos estarán dirigidos por David Duran, DT que también prepara al seleccionado Sub 17 para los próximos Juegos Binacionales de la Araucanía.

Para LIFUNE, será otro paso importante dentro del plano nacional, ya que el pasado mes fue escenario del lanzamiento del Torneo Regional Federal Amateur, y ahora recibe un torneo de alta envergadura a nivel formativo.