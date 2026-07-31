Lorena Cuevas capacitará en Newcom en Neuquén el 7 y 8 de agosto

La entrenadora nacional de newcom, Lorena Cuevas, estará en la provincia del Neuquén el 7 y 8 de agosto, invitada para brindar dos clínicas de capacitación en Plaza Huincul y Villa La Angostura. La propuesta forma parte del fuerte impulso que tomó la disciplina en la provincia en los últimos años.

Esta modalidad del voley, se transformó en el juego de "moda" para personas mayores es una actividad que reúne más de 6.000 participantes entre mujeres y hombres distribuidos en tres ligas regionales: la Liga del Norte Neuquino, la Liga del Pehuén y la Liga Confluencia. En estos puntos de competencia están contenidas, entre otras ciudades, Chos Malal, Zapala, Rincón de los Sauces, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Neuquén Capital.

Cuevas es la entrenadora de la Selección Argentina Mixta + 50 Mixto que en abril de este año se consagró campeona invicta del 1° Campeonato Sudamericano que se desarrolló en Paysandú, Uruguay.

La actividad en Plaza Huincul, en la región de la Comarca, será el viernes 7 de agosto en instalaciones del Gimnasio Municipal, mientras que en Villa La Angostura, en la Región de los Lagos del Sur, será el sábado 8, en el Gimnasio Adrián Mercado.

En ambas ciudades, la capacitación está orientada a jugadores, entrenadores y profesores de educación física, con el fin de aportarles nuevas herramientas técnicas, metodológicas y tácticas de una disciplina que encontró en la provincia y la región un espacio para desarrollarse y captar un importante segmento etario compuesto por adultos y adultos mayores.