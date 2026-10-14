La ciudad de Neuquén capital será sede del 15° Encuentro Nacional de Juegos de Mesa que tendrá por escenario al Centro de Convenciones Domuyo emplazado en la Isla 132. Desde el viernes 6 de noviembre de 10 a 18, sábado 7 y domingo 8 de 12 a 20, se abrirán sus puertas para recibir a todas las familias que deseen acercarse en busca de una experiencia comunitaria y cultural única.

Se trata de un acontecimiento abierto a todo público, libre y gratuito, que reúne tanto a quienes diseñan, ilustran, piensan y producen los juegos de mesa en Argentina, como a las familias y clubes, que disfrutan de ellos como medio recreativo, de socialización, y de producción y reproducción cultural, y por sobre todo a quienes quieran descubrir este mundo donde la creatividad, el entretenimiento y la interacción se fusionan.

A lo largo de los tres días se podrá disfrutar de una amplia variedad de actividades lúdicas, pensadas para todos los gustos y edades, en torno a los juegos de mesa. Se anuncio la presencia del célebre diseñador español Roberto Fraga; editoriales de todo el país y de Chile que acercarán sus novedades; las diseñadoras y diseñadores más prestigiosos de Argentina estarán probando sus prototipos con el público.

Se anuncian torneos de competiciones de juegos de mesa, para novatos y expertos. Ludoteca: Más de 400 títulos disponibles, con personas capacitadas para explicarlos.

Neuquén será sede del 15° Encuentro Nacional de Juegos de Mesa

Tanto el Concejo Deliberante como la Legislatura de Neuquén han declarado la realización del Encuentro Nacional de Juegos de Mesa 2026 de interés cultural para la ciudad y la provincia, contando además con el auspicio y acompañamiento de la Municipalidad de Neuquén.

Habrá puestos de venta de editoriales y tiendas de juegos de mesa, que ofrecerán sus productos al público. En cuanto a los Juegos de rol, habrá un sector exclusivo para mesas de rol, con partidas dirigidas por personas expertas.

También se anuncian charlas y talleres, con variedad de propuestas relacionadas con diseño y producción de juegos de mesa, su uso en contextos educativos específicos; talleres prácticos y presentaciones de juegos.

En torno a los Prototipos, tendrán la oportunidad de mostar aquellos quienes diseñan juegos podrán presentar sus proyectos en desarrollo para que colegas y público los prueben, y recibir devoluciones, generando un enorme aporte al crecimiento del diseño nacional de juegos de mesa.

Las actividades para todo público, están pensadas específicamente para infancias, adultos mayores y otros públicos particulares. Otra atracción serán los Juegos de mesa gigantes: Formatos únicos y novedosos de juegos, que invitarán a jugar hasta a quienes más les cuesta animarse.

Los Wargames y TCG nacionales: miniaturas y cartas coleccionables de origen nacional, también tendrán su lugar.

El 15° Encuentro Nacional de Juegos de Mesa es una oportunidad única para disfrutar de la diversidad y la riqueza de los juegos de mesa en un entorno que promueve el aprendizaje, la creatividad, la socialización y la diversión en comunidad.