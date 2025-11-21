La selección de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe) se consagró campeona del Torneo Sur del Nacional de Selecciones Sub 15, que tuvo por escenario al estadio Municipal Comodoro Rivadavia, ubicado en pleno corazón del barrio General Enrique Mosconi en kilómetro Tres de la ciudad sureña chubutense.

En la final el elenco que orienta Rogger Gabriel Morales superó a su similar de la Liga del Sur de Bahía Blanca por 2 a 1. En final nacional, los neuquinos irán por el titulo nacional ante la Liga de Salta que se impuso en la zona Norte.

En los vestuarios los chicos de LiFuNe festejaron el título

El equipo estuvo conformado por Jonas Aroca, Santiago Huenulaf, Tomas Inostroza, Benicio Marinetti, Benjamín Durán, Ignacio Campos, Joaquín Zurita, Genaro Muñoz, Gianluca Gallay, Gonzalo Morales, Santiago Chaparro, Dilan González, Mateo Messina, Juan Cruz Benavides, Benjamín, Juan Correa, Thiago Benavides, Ramiro Delgado y Thiago Martínez.

El cuerpo técnico lo integraron como entrenador, Rogger Gabriel Morales, preparador físico, Pablo Maljasian y entrenador de arquero, César Kurz.