El Torneo Nacional de Karate JKA 2026 se desarrollará el sábado 10 y domingo 11 de octubre y tendrá como sede central de la competencia el estadio Ruca Che del barrio San Lorenzo de la ciudad de Neuquén.

La edición 38° XXXVIII del certamen Infanto Juvenil y la XLV (45°) edición de la categoría Mayores, en una competencia organizada por la Asociación Neuquina de Karate.

El torneo cuenta con el auspicio y fiscalización de la Confederación Argentina de Karate (C.A.K.) y la Asociación Escuelas Shotokan de Karate de Argentina (A.E.S.), cuyos integrantes se encuentran afiliados a la Asociación Japonesa de Karate (JKA, por sus siglas en inglés).

La competencia convocará a atletas de distintos puntos del país y ofrecerá un espacio para el encuentro de representantes de diversas escuelas y categorías de la disciplina. Los torneos forman parte del calendario nacional de karate y se proyectan como una importante cita deportiva para las categorías infanto-juveniles y mayores, con una amplia participación prevista para ambas jornadas.

De esta manera, Neuquén se convertirá durante octubre en uno de los principales puntos de encuentro del karate JKA a nivel nacional.