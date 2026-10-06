La dirigencia del Deportivo Rincón confirmó que el partido ante Kimberley de Mar del Plata por una nueva instancia del Torneo Federal A 2026 se jugará en la remodelada cancha del camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa Moisés Elías Gómez a la vera del río Colorado en el límite con la provincia de Mendoza, el sábado 10 de octubre desde las 16.

El encuentro será transmisión de Prima Multimedios de Neuquén capital, a partir de las 14 por las radios AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Luis Hernandorena y la operación técnica de José Ramón Paredes.

El rival del León del Norte neuquino se conoció cuando finalizaron la Fase campeonato y la primera instancia de la Reválida, y se armaron los cruces conocidos el domingo a la tarde/noche de los cuatro clubes perdedores de la Tercera Fase del Primer Ascenso.

La Segunda Etapa de la Reválida estará compuesta por un total de 24 clubes. 10 clubes clasificados de la Primera Etapa. 10 clubes provenientes de la Segunda Fase y los mencionados cuatro clubes.

Esta fase también se disputará por eliminación directa a doble partido (ida y vuelta), definiendo la localía en el primer encuentro para los equipos ubicados entre el puesto 13° y 24°. Los mismos se jugarán el 11 y 18 de octubre.

Los enfrentamientos serán de la siguiente manera:







1° Gimnasia (Chivilcoy) vs 24° Defensores (Puerto Vilelas, Chaco)

2° Sol de América (Formosa) vs 23° Juventud Unida Universitario (San Luis)

3° Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) vs 22° Sportivo (Las Parejas)

4° Atenas (Río IV) con 21° FADEP

5° Douglas Haig (Pergamino) vs 20° El Linqueño

6° Kimberley (Mar del Plata) vs 19° Deportivo Rincón

7° 9 de Julio (Rafaela) vs 18° Gimnasia (Concepción del Uruguay)

8° Argentino (Monte Maíz) vs 17° San Martín (Mendoza)

9° Villa Mitre (Bahía Blanca) vs 16° Costa Brava (Gral. Pico)

10° Bartolomé Mitre (Posadas) vs 15° Boca Unidos (Corrientes)

11° Huracán (Las Heras) con 14° Juventud Antoniana (Salta)

12° Sarmiento (La Banda ) vs 13 Sportivo Belgrano (San Francisco)

Actuarán como locales en el partido de ida los equipos ubicados en el 13 al 24, entre los que se posiciona el equipo de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe).

Criterios de ventaja e igualdad: Los doce ganadores accederán a la Tercera Etapa. En caso de empate en la serie (tanto en puntos como en diferencia de gol), avanzarán a la siguiente ronda los equipos mejor posicionados en la tabla (posiciones 1° a 12°).

Criterios de Posicionamiento y Desempate para la Reválida

Para ordenar la tabla general del 1° al 24° para los cruces:

Posiciones 1° a 4° (Perdedores de la Tercera Fase): Se ordenarán del 1 al 4 de acuerdo a la ubicación previa que hayan obtenido en la Segunda Fase. En caso de empate, los criterios serán: mayor diferencia de gol, mayor cantidad de goles a favor, mayor cantidad de goles a favor como visitante y, por último, sorteo.

Posiciones 5° a 14° (Clubes de la Segunda Fase): Se ordenarán del 5° al 14° comparando puntajes según el puesto que hayan ocupado en su respectiva zona. Los desempates se definirán por diferencia de gol, goles a favor, goles a favor de visitante o sorteo.

Posiciones 15° a 24° (Clubes de la Primera Etapa): Se ordenarán según el promedio de puntos obtenido en la Primera Etapa. En caso de empate en promedio entre los puestos 15° al 22°, la posición se definirá mediante un sorteo a realizarse en la sede del Consejo Federal.