Los deportistas de Neuquén se alista para participar de la primera edición de los Juegos Argentinos Urbanos (JAUR) 2026, que se desarrollarán del 28 al 31 de octubre en el partido de Malvinas Argentinas, en el conurbano bonaerense. La competencia reunirá a deportistas de distintas provincias del país y será una oportunidad para fortalecer el desarrollo de las disciplinas urbanas y promover el intercambio de experiencias deportivas.

Cuántas disciplinas participan en los Juegos Argentinos Urbanos 2026

Serán nueve las disciplinas en competencia que representarán a la provincia. La delegación tendrá deportistas en skateboarding street, breaking, béisbol 5, ajedrez, BMX freestyle, parkour deportivo, escalada deportiva, roller freestyle y básquet 3x3.

En skateboarding street, los seleccionados son Tito Fernando Calizaya (Añelo), Matías Sebastián Jara (Plaza Huincul) y María Luz Tobares (Neuquén capital). En breaking, competirán Gisele Daiana Celeste Prieto y Lautaro Josué Muñoz, con Francisco Alejandro Rivera como delegado, todos de Neuquén capital.

El equipo de béisbol 5 estará integrado por Rocío Mariana Riquelme Woicik, Campos Carmela, Joana Jazmín Videla, Santiago Andrés Martínez Sosa, Sebastián Ignacio Gonzales, Facundo Vázquez, Liudemi Alejandro López Suárez y Arelys Valentina Sunico Zambrano. El cuerpo técnico estará conformado por Yamila Rocío González, Leandro Yamil Ruis Ugón, Cristian Daniel Riquelme y Luis Fernando Correa Andrades, todos de Neuquén capital.

En ajedrez, representarán a la provincia Marysol Ramírez y Santiago Martín Arévalo, bajo la conducción del entrenador Santiago Jara. En BMX freestyle, los seleccionados son Manuel Turone, Nicolás Gabriel Montañez y Ángel Adrián Burgos, con Damián Nolasco como entrenador, todos de Neuquén capital.

Por su parte, el equipo de parkour deportivo estará integrado por Aarón Garcés (Neuquén capital), Ary Quilci Quiñones (Aluminé), Felipe Vásquez (Villa La Angostura) y Julieta García (Neuquén capital), mientras que Joaquín Barbeito, de Neuquén capital, participará como juez nacional.

En escalada deportiva, los representantes serán Ana Estévez Chaves, Ramiro Cavalcanti y Juan Ignacio Salettes Pagniez, todos de Villa La Angostura, con Juan Ignacio Tosconi como entrenador de Neuquén capital. En roller freestyle, competirán Débora Carcar, Evelin Briones, Fernando Foreiter y Rudy Campos, con Jorge José Luis Moreno como juez nacional, todos de Neuquén capital.

Finalmente, el básquet 3x3 contará con un equipo femenino compuesto por: Gianella Fabregat, Agustina Hernando, Martina Mella y Victoria Agüero. En tanto el equipo masculino estará conformado por: Manuel González, Héctor Perelló, Mateo Korol y Francisco Gendana. Guadalupe Soto estará a cargo del equipo femenino y Gustavo Noria, del masculino, todos de Neuquén capital.

La participación en los Juegos Argentinos Urbanos constituye una oportunidad para que los deportistas neuquinos accedan a una competencia nacional, sumen experiencia y continúen creciendo en disciplinas que amplían las posibilidades de participación y desarrollo deportivo en la provincia.