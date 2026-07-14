El mítico estadio Ruca Che del barrio San Lorenzo de Neuquén ca volverá a recibir un acontecimiento deportivo de nivel internacional con la realización de una serie de partidos amistosos de vóley entre las selecciones juveniles de Argentina y China.

La presentación oficial de los encuentros se llevará a cabo mediante una conferencia de prensa que se realizará este miércoles 15 de julio, a las 10, en las oficinas del estadio Ruca Che.

Los encuentros se disputarán entre el 28 de julio y el 2 de agosto y enfrentarán a la selección Argentina U19 con la selección China U17, en una serie que servirá como preparación para ambos equipos de cara a sus próximos compromisos internacionales.

El conjunto argentino es dirigido por Nicolás Efron, exarmador con trayectoria en el vóley nacional e internacional.

La invitación para la conferencia de prensa de este miércoles

El cronograma prevé partidos abiertos al público los jueves y sábados, mientras que el encuentro del viernes estará destinado especialmente a estudiantes de escuelas. Además, toda la serie contará con la transmisión del canal provincial RTN.

Con este tipo de competencias, Neuquén continúa consolidándose como una de las principales sedes del deporte de alto rendimiento en el país, aprovechando su infraestructura para recibir eventos nacionales e internacionales y acercar espectáculos deportivos de primer nivel a la comunidad.

La presidente de la Federación Neuquína de Voley, Lorna Courtis comentó en el programa Grito Sagrado aspectos salientes de los partidos que tendrán por escenario a Neuquén: