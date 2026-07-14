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VOLEY INTERNACIONAL

Este miércoles se presentará la serie de amistosos entre las selecciones juveniles de Argentina y China en el Ruca Che

La conferencia de prensa se realizará a las 10, Neuquén será sede de tres partidos amistosos entre las albicelestes U19 y el elenco asiático U17, que servirán como preparación para futuras competencias internacionales.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 14 de julio de 2026 a las 17:20
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Las Panteritas U-19 estarán enfrentando a China U-17 en el Ruca Che

El mítico estadio Ruca Che del barrio San Lorenzo de Neuquén ca volverá a recibir un acontecimiento deportivo de nivel internacional con la realización de una serie de partidos amistosos de vóley entre las selecciones juveniles de Argentina y China.

La presentación oficial de los encuentros se llevará a cabo mediante una conferencia de prensa que se realizará este miércoles 15 de julio, a las 10, en las oficinas del estadio Ruca Che.

Los encuentros se disputarán entre el 28 de julio y el 2 de agosto y enfrentarán a la selección Argentina U19 con la selección China U17, en una serie que servirá como preparación para ambos equipos de cara a sus próximos compromisos internacionales.

El conjunto argentino es dirigido por Nicolás Efron, exarmador con trayectoria en el vóley nacional e internacional.

La invitación para la conferencia de prensa de este miércoles

El cronograma prevé partidos abiertos al público los jueves y sábados, mientras que el encuentro del viernes estará destinado especialmente a estudiantes de escuelas. Además, toda la serie contará con la transmisión del canal provincial RTN.

Con este tipo de competencias, Neuquén continúa consolidándose como una de las principales sedes del deporte de alto rendimiento en el país, aprovechando su infraestructura para recibir eventos nacionales e internacionales y acercar espectáculos deportivos de primer nivel a la comunidad.

La presidente de la Federación Neuquína de Voley, Lorna Courtis comentó en el programa Grito Sagrado aspectos salientes de los partidos que tendrán por escenario a Neuquén:

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