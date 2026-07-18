La FIFA terminó con las especulaciones y confirmó la duración oficial del entretiempo de la final del Mundial 2026, en la que la Selección Argentina enfrentará a España este domingo desde las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Aunque en los últimos días se hablaba de una pausa cercana a la media hora, la organización aclaró que el descanso será de apenas 17 minutos.

La decisión marca un momento histórico para la Copa del Mundo, ya que será la primera vez que una final cuente con un espectáculo musical durante el entretiempo, inspirado en el tradicional show del Super Bowl. Pese a la magnitud del evento, el cronograma solo extenderá el descanso dos minutos respecto de los habituales 15.

Según informó la FIFA, el espectáculo artístico tendrá una duración de 11 minutos, mientras que los seis minutos restantes estarán destinados al montaje y desmontaje del escenario. De esa manera, el desarrollo del encuentro entre Argentina y España no sufrirá una interrupción demasiado extensa, pese al despliegue previsto.

El escenario reunirá a artistas de renombre mundial. Entre las figuras confirmadas aparecen Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS, Chris Martin, líder de Coldplay, y Burna Boy, quien interpreta junto a la cantante colombiana el tema oficial del torneo, "Dai Dai".

En el comunicado oficial, la organización destacó la importancia de los artistas elegidos para este momento inédito. "Madonna, Shakira y BTS son figuras internacionales cuya música transciende fronteras y generaciones. Nos enorgullece darles la bienvenida al primer espectáculo de la historia en el descanso de una final de la Copa Mundial de la FIFA", señalaron desde la entidad.

Todas las figuras del show del entretiempo

Uno de los mayores interrogantes gira en torno a la presentación de Shakira. Muchos esperan que vuelva a interpretar "Waka Waka", una de las canciones más emblemáticas de la historia de los mundiales. También crece la expectativa por la actuación de Madonna, quien podría sorprender con uno de sus grandes clásicos, entre ellos "Like a Virgin".

Además del segmento musical, el espectáculo incluirá la presencia de los personajes de "Sesame Street" y "The Muppets", una propuesta vinculada al Fondo de Educación FIFA Global Citizen, que busca impulsar el acceso a una educación de calidad para niños de todo el mundo. Con esta iniciativa, la organización pretende combinar entretenimiento con un mensaje de alcance global.