Daiara Valenzuela: "El Mundial fue increíble"

Para la joven de Picún Leufú, este 2022 continúa siendo inolvidable. En julio cumplió 18 años y con mucho trabajo se transformó en una de las figuras en ascenso del padel argentino. Dueña de una sólida volea de revés y un despliegue físico admirable, logró ganarse un lugar en el seleccionado argentino que ganó los Juegos Odesur de Asunción (en el debut de la disciplina) y la semana pasada se colgó la medalla de plata en el Mundial de Dubai.

En el mencionado certamen, el combinado nacional femenino cayó ante España por 2 a 0, en la instancia final del Campeonato disputado Dubai Duty Free Tennis Stadium. De esta manera las ibéricas lograron el octavo título mundial de su historia y el quinto consecutivo y sexto en las últimas siete ediciones.

“Este Mundial para mí fue una experiencia increíble y más allá de los nervios del primer partido, después de ese debut, tuve muy buenas sensaciones”, le contó Daiara a Grito Sagrado desde la comodidad del living de su casa en la Capital del Viento.

La joven neuquina hizo pareja con la chaqueña Virginia Riera, con quien sumaron puntos sin ceder set en la instancia de grupo, ante Uruguay, Bélgica y Japón respectivamente.

“Viaje con algo de temor a Dubai porque no sabía cómo iba a adaptarme a un equipo experimentado, tenía miedo de no encajar, pero desde que llegué a Madrid las chicas me hicieron sentir como alguien que conocían de toda la vida y eso me ayudó” aseguró Valenzuela.

Todavía con algo de cansancio producto de una serie de semanas consecutivas de certámenes, que arrancaron con los Juegos Odesur de Asunción, entrenamientos en Madrid con el seleccionado nacional y el posterior Mundial de Dubai, la representante de Picún Leufú, se llena de interminables muestras de afecto de su mamá, papá y hermana.

“Desde que llegué a casa, no paro de recibir el cariño de toda la ciudad, siempre me esperan con algo, me miman, me reconocen lo que vengo haciendo y eso para mí es hermoso, concluyó Daiara.