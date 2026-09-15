Argentina-Turquía en Neuquén: horarios, accesos y todo lo que tenés que saber de la Copa Davis

Se disputará este sábado 19 y domingo 20 de septiembre, la serie por el Grupo Mundial 1 de Copa Davis entre Argentina y Turquía en el estado Ruca Che de Neuquén, que lucirá colmado, con 3 mil espectadores, de Argentina y el mundo.

El equipo nacional ya está en la provincia y realizó sus primeros entrenamiento en la cancha rápida ubicada en el escenario provincial. Por la tarde del martes, el equipo Turco llegará a Neuquén para los dos juegos del sábado y domingo.

El viernes desde las 11 se realizará el sorteo y el orden los tenistas. Las acciones comenzarán el sábado 19 con el primer punto de singles desde las 12. Posteriormente será el segundo, una hora después de culminado el juego 1.

El domingo se abrirá con el cotejo de dobles, desde las 11 se verán las caras por el tercer punto donde se puede definir la serie. El cuarto juego dará inicio mismo día, pero una hora después de culminado el dobles. El último punto se disputará en caso de ser necesario.

Recomendaciones

Para quienes asistirán, desde la organización se recomendó llegar con tiempo de anticipación para así evitar aglomeramiento en el único acceso al predio habilitado, por Antártida Argentina. Se construyeron nuevas veredas y se instaló cartelería específica para guiar el flujo peatonal de manera ordenada hacia las diferentes puertas que tiene el estadio.

El equipo naconal ya entrena en Neuquén

El estacionamiento vehicular del predio fue remodelado y adecuando para optimizar el ingreso. Sólo podrán ingresar vehículos autorizados. Además, se rediseñó el acceso de emergencia para ambulancias.

Además, se hicieron renovación de veredas sobre la calle Antártida Argentina para ordenar la llegada de los casi 3.000 espectadores y vehículos oficiales. Es posible que haya mayor presencia de agentes de tránsito y restricciones parciales de circulación o estacionamiento en las inmediaciones durante las dos jornadas. Hasta el momento, autoridades provinciales y municipales no anunciaron cortes totales de calles en las inmediaciones del Ruca Che.

Horarios oficiales

Sábado 19 de septiembre desde las 12

1° partido de singles

2° partido de singles

Domingo 20 de septiembre desde las 11