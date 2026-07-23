En una provincia donde el fútbol suele acaparar todas las miradas, Martina Gutiérrez Christiansen construyó su sueño lejos de los deportes tradicionales. Con esfuerzo, sacrificio y una enorme pasión, la joven neuquina logró una convocatoria que cualquier atleta anhela: representar a la Argentina en una competencia internacional. Sin embargo, el desafío no termina dentro de la cancha, sino que recién comienza fuera de ella.

La jugadora de Neuquén Roller Hockey fue convocada para integrar una delegación nacional que participará de un torneo internacional de hockey sobre hielo en Miami, Estados Unidos. Una oportunidad única para seguir creciendo deportivamente y llevar la bandera argentina a una competencia de primer nivel.

Pero como ocurre en muchas disciplinas amateurs y de escasa difusión, el sueño tiene un costo difícil de afrontar. Por eso, Martina inició una campaña para reunir los fondos necesarios que le permitan cubrir los gastos de pasajes, alojamiento, inscripción y logística del viaje.

La deportista contó su historia en una entrevista brindada a AM550 y Canal 24/7, donde explicó la importancia de esta convocatoria y las dificultades que enfrentan los atletas de deportes no tradicionales para poder competir en el exterior.

"Es una oportunidad enorme y un sueño que vengo persiguiendo desde hace mucho tiempo. Poder representar a la Argentina es algo muy especial, pero también implica un esfuerzo económico muy grande", expresó la joven deportista.

Martina se formó en Neuquén Roller Hockey, una institución que desde hace años trabaja en el desarrollo de esta disciplina en la región y que se ha convertido en un semillero de talentos. Gracias a su desempeño y dedicación logró captar la atención de los seleccionadores nacionales, quienes la incluyeron en la nómina que viajará a Estados Unidos.

La convocatoria no solo representa un logro personal. También significa una oportunidad para visibilizar el crecimiento de deportes que muchas veces quedan fuera de los grandes escenarios mediáticos y que sobreviven gracias al esfuerzo de los deportistas, sus familias y las instituciones que los acompañan.

Por esa razón, desde su entorno impulsan una campaña solidaria destinada a conseguir el respaldo de empresas, comercios, instituciones y particulares que quieran colaborar con este desafío. Cada aporte puede acercarla un poco más a cumplir el sueño de competir con la camiseta argentina.

La historia de Martina es también la de muchos jóvenes deportistas del interior del país que deben redoblar esfuerzos para llegar a las grandes competencias. Hoy, la neuquina tiene la posibilidad de representar a la provincia y al país en una cita internacional. El talento ya le abrió la puerta; ahora necesita el apoyo necesario para atravesarla.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con la deportista o con Neuquén Roller Hockey para conocer las distintas formas de ayuda y acompañar a una atleta que busca llevar el nombre de Neuquén a lo más alto en una disciplina tan exigente como apasionante.