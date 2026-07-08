Para cualquier chico que sueña con jugar al fútbol, caminar por el césped en un partido de un Mundial parece una imagen lejana. Este martes, ese sueño tuvo un protagonista neuquino. Facundo Gómez, un chico de 14 años formado futbolísticamente en San Patricio del Chañar, estuvo presente en el partido que la Selección Argentina disputó frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 e ingresó al campo de juego durante la ceremonia previa.

El adolescente fue seleccionado para llevar la pelota hasta el círculo central antes del comienzo del encuentro. Desde Atlanta, ciudad a la que había llegado el día anterior, contó que la experiencia representaba uno de los momentos más importantes de su corta carrera deportiva.

Facundo Gómez llegó al Mundial después de un camino que comenzó en El Chañar

El joven recordó, en diálogo con Chañar Digital, que sus primeros pasos en el fútbol los dio en la Escuela de Fútbol Los Pekes, donde destacó el acompañamiento del entrenador Richard. Contó que gran parte de su formación deportiva nació allí y aseguró que ese aprendizaje fue determinante para crecer como jugador.

Después pasó por Club San Patricio del Chañar y más tarde se incorporó a Quilmes, en Buenos Aires. Durante una participación en el Mundialito volvió a quedar en la mira de dirigentes y captadores, una oportunidad que terminó abriéndole las puertas del fútbol europeo.

Actualmente juega en Urartu, un club de la Primera División de Armenia, país al que llegó hace apenas dos meses. Explicó que la posibilidad también estuvo acompañada por la presencia de familiares que viven allí, lo que facilitó su adaptación, aunque reconoció que todavía extraña mucho la comida argentina.

El neuquino contó cómo recibió la invitación para acompañar a la Selección Argentina

Facundo relató que la convocatoria surgió después de un partido que disputó frente a Boys. Según explicó, ese rendimiento despertó el interés de captadores vinculados a Kia, quienes finalmente lo eligieron para representar a Argentina en la ceremonia previa al encuentro mundialista.

Antes de salir al campo confesó que los nervios eran inevitables. "Muchísimos nervios", resumió al describir cómo vivía las horas previas a un momento que imaginó desde chico.

También reveló que recibió una recomendación especial antes del ingreso. "Me dijeron que no tengo que saludar a nadie porque los jugadores van a estar concentrados, pero yo voy a tratar de saludar a Messi o a Julián. Voy a intentar saludarlos, aunque nos dijeron que no los molestemos antes del partido", contó con una sonrisa.

El joven aprovechó la entrevista para enviar un mensaje a quienes acompañaron su crecimiento deportivo. "Quiero aprovechar para mandarle un saludo a Los Peques del Chañar, al profe Richard, a toda la gente de San Patricio del Chañar, a la escuelita del Beto Ramírez, al Beto y a todos mis amigos de Chañar", expresó.

Luego agregó un agradecimiento para quienes siguen atentos cada paso de su carrera. "Les agradezco porque siempre me bancan y siempre me desean lo mejor", afirmó.

Mientras continúa su formación en el fútbol de Armenia, Facundo Gómez ya suma una experiencia que pocos jugadores pueden contar a tan corta edad. El joven que empezó pateando una pelota en San Patricio del Chañar quedó ligado para siempre a una postal inolvidable: estar en el campo de juego junto a la Selección Argentina en un partido del Mundial 2026.