La escena no terminó con el gesto de fastidio que hizo Lionel Messi dentro de la cancha. Después del cruce con un sector de la hinchada del Inter Miami, apareció la palabra de Cachito, uno de los referentes de la barra, quien dejó un fuerte descargo por lo ocurrido.

El episodio se dio durante el partido ante Portland Timbers, por la fecha 14 de la MLS, cuando el equipo de Florida ganaba 2-0. En ese contexto, un grupo de simpatizantes empezó a cantar contra los jugadores y el capitán argentino reaccionó con una señal clara desde el campo de juego.

Lejos de esquivar el tema, Cachito salió a marcar posición en redes sociales y aclaró que no estaba presente en la cancha cuando se produjo la situación. Aun así, decidió referirse al clima que se generó en la tribuna y cuestionó el motivo por el que el reclamo terminó apuntando contra el plantel.

"Como decía Diego: blanco o negro, gris nunca. Y si no me dejan entrar más porque sé cómo son, no entro más, pero se tenía que decir y se dijo”, escribió el referente de la hinchada, dejando en claro que su mensaje podía traer consecuencias dentro del club.

El trasfondo del enojo habría estado vinculado a la falta de saludo de parte del equipo en uno de los últimos partidos, aunque Cachito evitó dar una versión cerrada sobre ese punto. Sin embargo, sí fue contundente al rechazar que esa molestia se transformara en insultos cuando el equipo estaba arriba en el resultado.

“No sé bien cuál fue la historia de las banderas, pero o está todo bien o está todo mal. Después insultan a los jugadores cuando estamos ganando 2-0. Se llenó de boludos y estos son los resultados”, lanzó para dejar en claro que no era parte de las canciones que ofendieron a Lionel Messi.

En el cierre de su descargo, también apuntó contra la conducción del Inter Miami y, esta vez, respaldó a los futbolistas: “Y eso que los jugadores no nos pasan ni cabida, pero en esta situación estoy con ellos. Eso es culpa de la dirigencia. Ellos lo permitieron. Se llenó de bol... la cancha”. Para Lionel Messi, el triunfo quedó atravesado por la polémica debido al cantito de “Jugadores…”, que tiene una connotación negativa para los argentinos más allá de que la letra no haya sido la tradicional.