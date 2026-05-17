El binomio neuquino Facundo Sabas navegado por Mauro Pozzebon,se quedó con el primer puesto en la general del Rally Integración del Valle Medio, que tiene la organización de la AVGR (Asociación Volante de General Roca), la fiscalización de la Regional 11 y forma partde del calendario del Rally Regional, que se corre por caminos de la provincia de Río Negro.

Sabas-Pozzebon a bordo de de un Gol al finalizar este sábado, quedaron como líderes de la Clase A8, escoltados en la clasificación general generalseguido por el roquense Sergio Fernández, también de la A8.

El tercero es el neuquino Ezequiel Klein (A6) y el cuarto lugar para el representante de Colonia Catriel Mauro Debasa, puntero de la división A6 en el campeonato Regional. El triunfo en la RC5 fue para Lucas Craievich (Fiat Palio), Agustín Pistagnesi (VW Gol) se impuso en la N1 y Octavio Fernández (Ford Fiesta) en la N2. En la A1 el fue vencedor Erick Regliner (Ford Ka). En la A7 se impuso Juan Lovagnini (Renault Sandero) y en la RC5 Light debutó con triunfo Felipe Debasa (Renault Clio).

El domingo irá la segunda etapa