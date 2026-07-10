La próxima semana, desde el 14 al 19 de julio en Guarne, Colombia; se disputará el campeonato Panamericano de Patín de Velocidad 2026 que tendrá presencia de corredores provinciales, 6 de ellos con la selección Argentina, y 3 a nivel clubes.

Los mejores del continente dicen presente en Colombia, país con una amplia trayectoria en el Patín. En simultáneo se correrá a nivel clubes y selecciones, donde el objetivo por parte de la delegación nacional es volver a los primeros planos.

Para la selección Argentina dirán presente en la categoría Mayores, la neuquina Lucía Monje quien correrá en Fondo femenino, junto a Josefina Reyes Petrelli. También en fondo, pero en rama masculina, Benjamín Gader Baca Cau estará tanto en pista como en ruta, incluyendo la maratón.

En Juveniles. En Velocidad masculina fueron habilitados Roldán Molina y Toro Espejo. A ello se le suma Franco Carrasco estará en las pruebas de fondo eliminación y maratón.

Facundo Rivera de Independiente, competirá en el Panamericano de Clubes

Por su parte, habrá triple presencia en el Panamericano a nivel clubes. Dirán presente por parte del club Independiente, Facundo Rivera, quien correrá en pruebas de fondo, mientras que de Alta Barda estarán en pista Mateo Gader, y Morena Vergara.

“Poder llegar estar entre los 10 mejores a nivel clubes, sería un gran logro “ dijo Facundo Ribera, corredor de Independiente, agregando además que “trabajé con triple turno en estos meses, solo o con otros clubes para poder tener rose”.

La competencia tendrá pruebas de velocidad y de fondo, donde los neuquinos estarán en todas. En el cierre del torneo se disputará la Maratón de 42kilómetros.

Nota con Facundo Rivera de Independiente, en Grito Sagrado: