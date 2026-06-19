Un grupo de seis patinadores neuquinos fueron convocados para participar desde mediados del mes de julio en el Campeonato Panamericano de Naciones que se realizará en la ciudad de Guarne, en el Departamento de Antioquía, en Colombia.

Los deportistas convocados son Lucía Monje, Benjamín Gader y Josefina Reyes Petrelli, en categoría Senior y, los juveniles Franco Carrasco, Juan Cruz Roldán y David Toro.

Cuatro de los patinadores son parte del grupo de 56 deportistas incorporados al plan de becas de Asistencia al Mediano y Alto Rendimiento que impulsa el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la secretaría de Deportes.

El certamen se desarrollará desde el 15 al 19 de julio y será clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

De este grupo de convocados, dos de ellos, Lucía Monje y Benjamín Gader, también fueron designados para integrar el seleccionado nacional que competirá en los 13° Juegos Suramericanos Odesur que se realizarán en la ciudad de Rosario, en provincia de Santa Fe. En ese certamen, el patín tendrá acción desde el 12 al 16 de septiembre.

Desde fines de la década de 1980, cuando José Luis Lozano y Rosana Sastre comenzaron a marcar el camino que posicionaría a la provincia como una de las principales potencias del país en la disciplina, el patín neuquino ratifica en cada nueva convocatoria la confirmación del legado que dejaron estas legendarias figuras, pioneras en poner a Neuquén en el escenario internacional y que asumen las nuevas camadas en cada cita.