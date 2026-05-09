El neuquino José Luis Acuña se colgó la medalla de bronce en el Panamericano de Río de Janeiro

En Rio de Janeiro, se disputa el Campeonato Panamericano Absoluto de Taekwondo, competencia que reúne a los mejores deportistas del continente. El neuquino José Luis Acuña se colgó la medalla de bronce, y sigue sumando logro en su carrera en categoría adultos.

En el Arena Carioca, compitió en categoría hasta los 68kg donde debutó con un inteligente triunfo ante el representante de Venezuela. Posteriormente logró superar al atleta de Puerto Rico, llegando a semifinales donde cayó, en un ajustado combate frente a Cristian Olivero de Chile, quien terminaría como campeón.

Para el taekwondista neuquino, fue medalla de bronce que suma para el palmarés de un año donde consiguió podios en los G2 y G3.

“Debut en mi primer panamericano absoluto en adultos, muy cerca de llegar a la instancia final de este gran y difícil torneo. Hay que seguir trabajando y corrigiendo los detalles. Felicitar a todos mis compañeros que pelearon hasta lo último por nuestra bandera”, expresó en sus redes Acuña.

EL neuquino logró su primera medalla en categoría mayores anivel panamericano

El atleta provincial entrena hace varios años en Corrientes con el equipo Crismanich. “Hoy es la esperanza de Taekwondo argentino, pensando en gran escala para un Juego Olímpico, de la mano de él podremos llegar nuevamente en un medallero Olímpico, está trabajando durísimo”, dijo Sebastián Crismanich, medallista de oro en Londres 2012 y entrenador del neuquino, quien está dando una clínica de Taekwondo en el Gimnasio del Parque Central durante todo el fin de semana.

El atleta provincial se prepara pensando en los Juegos Suramericanos (Odesur) que se disputarán en Santa Fe desde el 12 al 26 de septiembre, donde representará al país buscando seguir afianzándose dentro del primer mundo del Taekwondo.

Por otro lado, también compitió pero en categoría hasta 58kg, el oriundo de Plottier Adriano Mazzanti, quien quedó en octavos de final de una categoría donde el oro quedó para el local Eduardo Baretta. Hoy inicia las categorías juveniles donde dirá presente Daniela Baldivieso en hasta 55kg.