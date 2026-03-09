El neuquino José Luis Acuña se colgó una nueva medalla de bronce, esta vez en Las Vegas, en el marco del circuito G2 de Taekwondo mundial, competencia que reunió a los principales exponentes del mundo.

El oriundo de Plottier, capitán del equipo nacional, continuó su participación en la gira mundial con la selección Argentina. Las dificultades físicas jugaron su parte, una fisura intercostal que se le produjo en la participación en Canadá no le permitieron llegar en sus mejores condiciones. Aun así, hizo un gran papel en sus dos presentaciones en el G2 de la ciudad canadiense de Alberta Canadá semana pasada, y este pasado fin de semana en la Capital de Juego en Estados Unidos.

Foto: Neuquén Deportivo

En Las Vegas se impuso de gran forma Jun Lee de Nueva Zelanda, para posteriormente derrotar en dos round al mexicano Leonardo Gómez, también en amplio margen.

En cuartos de final superó al mexicano David Valdés -cuarto preclasificado-; mientras que en un reñido combate, en semifinales cayó ante el representa local Rodríguez, último medallista en el mundial de Whushi.

Para el neuquino, que compite en categoría hasta 68 kilogranos; fueron dos competencias donde logró sumar 14.4 puntos en total (7.2 en cada una), quedando mejor posicionado en el ranking y en las futuras competencias. Estos logros le permitieron ingresar al Gran Prix Mundial, ya que se ubicó entre los 25 mejores del mundo que se llevará a cabo en París, Francia en el corriente año.

Por el conflicto del medio oriente se suspendió la fecha que iba a llevarse a cabo en Israel, por lo que el peleador patagónico volvería unos días a la región y luego seguir su preparación en Corrientes en el equipo que orienta Sebastián Crismanich.

La gira por Norte América sirvió como parte de la puesta a punto antes de otros compromisos de la temporada, como el Panamericano Absoluto que se llevará a cabo en Brasil en abril venidero y los Juegos Odesur que tendrán por sede a la ciudad santafesina de Rosario en nuestro país.

Para Acuña no fueron días fáciles, en declaraciones en el programa Grito Sagrado que se emite de lunes a viernes de 18 a 20 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Canal 24/7 de Noticias en canal 6 de Cablevisión el deportista neuquino admitió que se sintió "mal por la muerte de mi abuelo, que se dio cuando estaba en México. No pude despedirlo, ni acompañar a mi familia y menos hacer el duelo. Hubo que salir a pelear, al rival no le importa como estás".

Luego agregó que "no estoy 100% en lo físico, tengo una fisura por un golpe que recibí en Canadá. Igual combatí y estoy a la altura de los mejores del mundo. Eso me da tranquilidad".

Las declaraciones del neuquino