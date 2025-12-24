El Deporte neuquino tuvo en diferentes escenarios y disciplinas, buenos representantes que vistieron la camiseta nacional. José Luis Acuña volvió a ser uno de los destacados, quien además de competir en el Mundial, consiguió logros internacionales y la referencia provincial en los Juegos de Alto Rendimiento.

José Luis fue el único representante argentino en el Mundial de Taekwondo realizado en China. El oriundo de Plottier quedó entre los mejores de su categoría (hasta 68kg), y posteriormente logró el clasificatorio para los Juegos Panamericanos Absolutos del 2026, competencia donde compiten los mejores atletas de todo el continente.

El podio de los JADAR , con el 1-2 en presencia provincial

Para el joven deportistas, el reconocimiento llegó en septiembre en los JADAR, competencia donde representó a Neuquén y la delegación siendo el abanderado, “pude compartir con una delegación de Neuquén, nunca lo había podido vivir y sentí el cariño de ellos hacia mí, y yo hacia ellos” resaltó, agregando además que “El deporte en la provincia crece y lo hago desde el corazón, a mí me dieron una mano en su momento y yo lo hago ahora, y dejar un mensaje de aliento para que miren hacia adelante”.

La temporada 2025 dejó logros importantes: una medalla de oro en el G2 de Brasil, y dos 4tos lugares en el Open de Canadá y Estados Unidos, agregando además el oro en los Juegos de Alto Rendimiento donde hubo final neuquina ante Santino Mazzanti.

Como viene pasando en cada año, los objetivos se renuevan, y los ODESUR serán los juegos por excelencia para el 2026. “tengo hambre de ganar, el mundial me hizo replantearme muchas cosas, y eso fue porque estoy a la altura. En los ODESUR sueño con darle una medalla de oro a Neuquén y al país, ahí estaré al igual que en el Panamericano y dar el 100%”. culminó

