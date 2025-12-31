Este sábado 3 de enero se pondrá en marcha en Arabia Saudita la 48ª edición del Rally Dakar 2026 que se extenderá hasta el 17 del mismo mes. El neuquino Juan Santiago Rostan, ya arribó al país asiático y se apresta a vivir su tercera experiencia en la emblemática competencia.

El piloto de 30 años competirá con una KTM 450 Rally asistida por el XRaids Experience, el mismo equipo con el que participó en los competencias anteriores y también en el reciente Rally de Marruecos, disputado en octubre.

El patagónico, logró la ubicación 36º en la General de 2024 y 30º en Rally2 en 2025, y aseveró antes de viajar que "voy en búsqueda de un avance de puestos. Este año hay muchas menos motos, desconozco el motivo, pero pasaron de 177 a 106. Estaría muy feliz de terminar entre los 20 primeros. Entrenamos y dejamos todo para lograr ese objetivo”.

Rostan será uno de los 4 argentinos que competirá en la categoría motos del Dakar 2026 también opinó del recorrido que tendrá la 7ª edición en Arabia Saudita. “Este año se sacaron varios días de arena, sólo van a ser 4 ó 5 días de arena al 100%, el resto será piedra. Va a ser una carrera muy distinta. Me acostumbré mucho a la arena, pero desde que en octubre nos enteramos cómo sería el recorrido, entrenamos en terrenos más pedregosos en Neuquén para ir asimilando más el manejo”, consideró.

La competencia, que se celebrará de este sábado 3 al 17 de enero en Arabia Saudita, alcanzará su séptima edición consecutiva en el reino. El itinerario comenzará con el prólogo en Yanbu el 3 de enero y concluirá en la misma región el día 13, tras un recorrido total de 7.994 kilómetros para los coches y 7.906 para las motocicletas. De estos, 4.480 kilómetros serán cronometrados para los coches y 4.748 para las motos, cifras que no se registraban desde hace años.

La de este años se perfila como una de las ediciones más exigentes de la era moderna, con un recorrido que prescinde de dos de sus desafíos más emblemáticos, la etapa de 48 horas y el paso por el Empty Quarter. A pesar de estas ausencias, la organización ha diseñado un trazado que se destaca por su extensión récord de kilómetros cronometrados y la introducción de dos etapas maratón, lo que promete poner a prueba la resistencia y estrategia de los competidores.

Más allá de su lugar de nacimiento, su participación despierta especial interés en La Pampa por sus vínculos familiares con la provincia. Aunque su Documento Nacional de Identidad indica que nació en Neuquén, Rostan tiene profundas raíces pampeanas. Es hijo de un pampeano, también llamado Santiago, que vivió gran parte de su vida en General San Martín. En esa localidad del sur provincial residen actualmente su abuela y su prima Pía, además de conservar lazos de amistad que fortalecen su vínculo con La Pampa.