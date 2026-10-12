A bordo de un Toyota Yaris GR el piloto de Cipolletti Carlos Bello de la clase RC2 se impuso en la octava fecha del Rally Neuquino, que tuvo por escenarios a caminos aledaños a la cordillerana ciudad de Junín de los Andes. El valletano marcó la diferencia a lo largo de las dos etapas y la victoria fue incuestionable.

La novedad saliente fue que por primera vez en el año no se impuso el representante de San Carlos de Bariloche Daniel Llanos, que se había impuesto en las siete fechas del 2026 y las últimas tres del año pasado, llegó a esta carrerras con diez victorias al hilo. En esta oportunidad escoltó en las posiciones a Bello, pero junto a Gustavo Rojas que fue tercero, festejaron como ganadores en sus categorías.

Con un tiempo de 41 minutos 4 segundos 6 décimas Carlos Bello fue el ganador de la General, escoltado por Daniel Llanos y Gustavo Rojas, luego se encolumnaron Mario Villanueva (h), Omar Kovacevich, Franco Fosatti, David Abril, Matías Cáceres, Alejandro Ávila y Mauricio Zúñiga.

El ganador se presentó con el Yaris GR alistado por el equipo de Nicolás Raies, histórico apellido del rally cordobés y nacional, el mismo auto que la temporada pasada corrió la Copa Toyota. Tuvo un ritmo muy parejo y resultó inalcanzable para sus rivales.

Foto: Facebook Locos x el Rally

La supremacia del barilochense Daniel Llanos en la categoría A6 es categórica, logró la duodécima (12) victoria en fila, En esta división volvió Mario Villanueva (h), quien terminó con un meritorio segundo puesto, mientras que David Abril se subió al último lugar del podio.

En tanto, el abandono del cipoleño Juan Lovagnini le sirvió en bandeja el triunfo a Gustavo Rojas en la A7. El piloto de San Martín de los Andes, casi local en la oportunidad, hizo un trabajo sin fallas y le sacó un amplio margen a Cristian Caihuan y Carlos Torres.

Rally Neuquino: Carlos Bello gana en Junín de los Andes

Cuatro Ford Fiesta terminaron arriba en la RC5, aunque el más rápido fue representante de Esquel Omar Kovacevich, ex chofer oficial del extinto gobernador de la provincia de Chubut Mario Das Neves, quien le sacó una escasa ventaja de 11 segundos 5 décimas a Franco Fosatti, quien se adueñó de la etapa, pero no le alcanzó para ganar la competencia. Tercero quedó Sergio Basile y cuarto Santiago Bavastro.

En la N2L prevaleció Miguel Huenulao, quien dejó en el camino a otro de los Rojas, Mauro, por más de 43 segundos. Tercero entró Gabriel Morán. Luis Salinas hizo un gran trabajo y ganó la etapa, aunque fue cuarto en la divisional.

En la A1 se llevó la victoria el local Matías Miranda, quien repitió lo del 2025. En la definición más ajustada, segundo entró Facundo Lillo, a 9 segundos 4 décimas, tercero fue Darío Ochoa. Por último, en la N2L llegó el segundo triunfo en el Rally Neuquino para Alejandro Ávila, quien superó a Mauricio Zúñiga y Marcos Batistuzzi.

El intendente de Juniín Luis Ariel Madueño reflejó su estado de ánimo en sus redes sociales.

El primer mandatario de Juniín de los Andes expresó que "un gran cierre para el Rally Neuquino en Junín de los Andes. Hoy compartimos la entrega de premios del Rally Neuquino, después de un fin de semana lleno de emoción, adrenalina y pasión por el automovilismo. Estamos muy felices de que Junín siga siendo parte de estos eventos que reúnen a pilotos, equipos, familias y visitantes de distintos lugares de la provincia".

Y luego agregó que "quiero felicitar a todos los corredores, especialmente a nuestros representantes locales, por el esfuerzo y la dedicación que ponen en cada carrera. También agradecer a los organizadores, a quienes trabajaron para que todo salga de la mejor manera y a cada vecino que se acercó a disfrutar y acompañar".

Finalmente remarcó que "¡Gracias por elegir Junín de los Andes! Los esperamos siempre".