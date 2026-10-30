Turismo Carretera: por qué Neuquén se queda afuera del calendario 2027

Aún con la definición pendiente de la temporada 2026, el Turismo Carretera comenzó a idear su calendario del año próximo y la novedad para los fanáticos patagónicos es algo desalentadora: Neuquén no está incluida en la grilla de 2027.

La ACTC tiene previsto poner en marcha su nueva temporada en Rosario, para luego trasladarse al sur. La primera estación allí será en El Calafate, en Santa Cruz, y luego saltará a Viedma, la capital de la vecina provincia de Río Negro.

El tercer escalón del campeonato debería ser el Autódromo Parque de la ciudad de Centenario, pero la localidad neuquina no aparece en ningún borrador dirigencial.

La escenografía característica de las bardas en Centenario: tierra, sol y miles de fanáticos.

Además, la dirigencia de la categoría más popular del automovilismo argentino, tiene reservada la fecha del 7 y 8 de agosto en Buenos Aires, donde se celebrarán los 90 años del Turismo Carretera. El Autódromo porteño se encuentra en plena etapa de asfaltado tras las reformas que apuntan a la Fórmula 1.

Desde el 2010

La participación de Centenario en el calendario oficial de la ACTC se da desde el año 2010, con excepción de la temporada 2012 y 2021.

Este borrador del 2027 toma por sorpresa al público local que tenía en el trazado de la barda una cita casi permanente del mes de marzo.

Aún con muchos destinos por definir, la ausencia neuquina para lo que viene parece juzgada, mientras todos siguien pendientes de la definición que lo tiene a Julián Santero en lo más alto de la actual Copa de Oro.