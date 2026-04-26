La primera carrera de la cuarta fecha del campeonato 2026 de la Fórmula 3 Metropolitana culminó con la victoria de Tiago Chiriotti (Cepeda Racing), quien se impuso en el circuito sin chicana del autódromo de La Plata luego de largar desde la segunda posición. El neuquino se convirtió en el séptimo ganador diferente en siete carreras realizadas por la categoría este año, mientras que el equipo con sede en la localidad bonaerense de San Martín es el sexta que festeja en la temporada.

Juan Pablo Nasello (AA Racing) largó desde la “pole position” ante la imposibilidad de hacerlo de Cristian Galeano (Scuderia Ramini), a raíz del espectacular accidente que protagonizó en la tercera serie. Gianfranco Bárbara (AA Racing) superó a su compañero en la segunda vuelta y lideró hasta el séptimo giro, cuando fue doblegado por Chiriotti.

El neuquino tuvo que resistir el ataque del experimentado piloto porteño pero también de otros dos ganadores de la F3 Metropolitana que llegaron a la posición de escolta: Fran Olaverría (Claviere 3 Pro Racing) y Stefano Polini (Satorra Competición). Finalmente Chiriotti logró su segundo triunfo en la categoría (había ganado en Buenos Aires 2025) por apenas 437 centésimas sobre el chaqueño.

“El equipo me dio un gran auto, pero tuvimos que aguantar la presión de nuestros rivales porque no teníamos el potencial de los que venían detrás nuestro. Veía los espejos y era todo rojo (N. de la R. por los autos del Satorra Competición). Eso te genera una tensión grande porque no te podés descuidar en ningún momento”, indicó Chiriotti en Campeones Radio y AM590 Continental.

Así fueron los tramos finales de la carrera

En tanto, Malek El Bacha se adjudicó la segunda carrera. El piloto del Satorra Competición, que largó desde la novena posición, alcanzó su primera victoria de la temporada y la segunda en la categoría. Gianfranco Bárbara (AA Racing) y Agustín Sexe (Claviere 3 Pro Racing) completaron el podio en el “Roberto Mouras”.

El neuquino Tiago Chiriotti (Cepeda Racing) no pudo participar de esta final, ya que se le rompió la varilla de frenos en plena vuelta previa a escasos minutos de ponerse en marcha la competencia.

El domingo tuvo otro terrible accidente, que se viralizó en las redes, un vuelco de Benjamín Traverso que causó en un principio preocupación por la espectacularidad de la maniobra que que el auto dio varias vueltas, por suerte el piloto salió ileso del toque donde hubo tres autos involucrados.