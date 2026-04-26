Finalizó el primer fin de semana internacional para Lautaro de la Iglesia, que debutó en el certamen Gran Turismo italiano en la pista de Imola, en donde se celebró la primera ronda de la temporada y allí condujo el Lamborghini Huracán GT3 junto al húngaro Phillippe Denes, con quien finalizó en el noveno puesto de la competencia dominical, en competencia que tuvo por escenario el mítico circuito Enzo y Dino Ferrari de Imola.

Lautaro de la Iglesia junto al húngaro Phillippe Denes, su compañero de equipo

El neuquino tomó el segundo turno de la conducción a los 25 minutos cuando se bajó Denes, y al retornar a la pista fue escalando desde el decimocuarto (14°) puesto en la fila india y pudo arribar octavo, cumpliendo una sólida labor y completando once de las 28 vueltas recorridas, las mismas que dio el BMW ganador de Ceccato Racing que condujeron Jens Klingmann y Raffaele Marciello que lo aventajaron por 13 segundos.

Tras esta primera experienica, de la Iglesia aguarda por la próxima ronda del campeonato que se disputará en el autódromo de Vallelunga Piero Taruffi , Via della Mola Maggiorana, en la localidad homónima de Vallelunga el 22, 23 y 24 de mayo.