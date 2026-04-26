Histórico: Sabastian Sawe bajó las dos horas y rompió el récord mundial de maratón

El keniano Sabastian Sawe batió el récord mundial en un maratón oficial al vencer este domingo en la competencia que se llevó a cabo por las calles de Londres, con un tiempo de una hora, 59 minutos y 30 segundos.

Sawe, que precedió en la línea de meta al etíope Yomif Kejelcha (1 hora 59 minutos 41 segundos ) y al uganés Jacob Kiplimo (2 horas 28 segundos), rebajaó la marca que tenía su compatriota Kelvin Kiptum de 2 horas 35 minutos desde el 8 de octubre de 2023 en Chicago (Estados Unidos).

"Es un día histórico para mí", dijo Sawe a la cadena británica BBC tras la victoria. "La verdad es que empezamos la carrera muy bien y cuando nos acercábamos al final me sentía muy fuerte. Creo que mis rivales me han ayudado mucho (a batir el récord). Cuando vi el tiempo me emocioné. Todo lo que he trabajado los últimos meses se ha transformado hoy en un gran resultado", agregó el keniano, que promedió un tiempo de dos minutos y 49 segundos por kilómetro.

En segunda posición acabó el etíope Yomif Kejelcha, que con un tiempo de 1:59:41 (también por debajo de las dos horas) consiguió el récord de su país y el mejor en un debut en una maratón en la historia, mientras que Kiplimo, de Uganda, terminó tercero con un tiempo de 2:00:28, siendo este el mejor registro de su país.

La carrera en sí transcurrió con igualdad entre los tres del podio mas el campeón olímpico, Tamirat Tola, el ganador de la prueba en Londres en 2022 Amos Kipruto y Deresa Geleta, hasta el kilómetro 30, cuando empezaron a ampliarse las diferencias, que se hicieron, sobre todo, palpables a partir del kilómetro 30, cuando Sawe y Kejelcha se marcharon en solitario.

Sabastian Sawe escribió su nombre en la historia

A falta de un kilómetro, Sawe aceleró, dejó atrás a Kejelcha y se proclamó campeón con un tiempo nunca visto y que supone un paso adelante en la maratón y una histórica barrera derribada. Steve Cram, comentarista en la BBC y antiguo campeón del mundo, se deshizo en elogios hacia una prueba que entra de lleno en los libros de la historia.

"Aún no me lo creo. Hay momentos que ocurren en la historia del deporte y quieres ser parte de ellos y haber presenciado esto es un privilegio. Pensábamos que iba a ser un día propicio para los récords, pero ni en nuestros sueños más locos podríamos haber previsto esto", apuntó Cram durante la retransmisión de la prueba en Reino Unido.

Este domingo ha sido un día histórico para el atletismo en Londres, ya que la etíope Tigst Assefa se ha impuesto este domingo en el maratón de Londres tras batir su propio récord del mundo con un tiempo de 2 horas, 15 minutos y 41 segundos.

El tiempo acompañó en Londres, donde este domingo se registraron máximas de 16 grados en el momento de la carrera, que estuvo seguida por miles de personas en las calles de la capital británica.

Los ingleses se volcaron con una de las citas más emblemáticas de la ciudad y no fallaron en la carrera popular mostrando todo tipo de disfraces, incluido un hombre que corrió con un frigorífico de 25 kilos a sus espaldas.