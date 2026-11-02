Newell’s Old Boys de Rosario igualó 1 a 1 ante Unión de Santa Fe, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, que se jugó en el estadio Marcelo Bielsa en el Parque de la Independencia. Ludueña convirtió para la visita y Solari con la colaboración de Isla, empardó para la Lepra.

En el primer tramo del juego, el match fue parejo y la Lepra intentó inquietar el arco del Tate, sólo dos aproximaciones, un desborde por derecha de Ortega que dominó el uno visitante y un tiro libre mal ejecutado por Guch.

A los 35 minutos, la jugada más peligrosa del juego fue para Unión, dominó Tarragona al borde del área mayor y sacó un remate de media vuelta que encontró, como siempre, bien ubicado a Reinatti, que tapó el disparo. Y a los 38, volvió a pasarla mal el Rojinegro, Palacios se escapó por derecha y el remate final se fue cerca del poste izquierdo.

A los 13 del segundo tiempo, de un tiro de esquina llegó el tanto del Tate, centro pasado, la bajó Isla con la "testa" y en el corazón del área chica, apareció Ludueña para meterla de palomita.

Y cuando se complicaba el Rojinegro, apareció el gol rosarino a los 30, cuando intentó Ramírez, el rebote lo tomó Solari, que sacó el disparo que se desvió en Isla y la bocha entró junto al palo, era el 1 a 1.

A los 38, casi lo da vuelta la Lepra, la pelota le quedó mansa a Mazzantti al borde el área y el remate lo tapó el arquero visitante..Los últimos minutos fueron de ida y vuelta, pero ninguno de los dos se vio beneficiado de esa forma.

Claro que hubo aproximaciones a las dos áreas que con algo más de frescura en sus decisiones podrían haber acabado en el triunfo tanto de la Lepra como del Tatengue, quienes acabaron repartiéndose un punto para cada quien y con el mismo objetivo de cara a la última fecha de la fase regular de este Torneo Clausura.