Brasil juega su último amistoso preparativo pensando en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá, México 2026; este sábado ante Egipto en Cleveland. La gran preocupación dentro del plantel de Ancelotti es el estado de Neymar, quien volverá a ausentarse por lesión a pocos días del inicio de la competencia.

El delantero llegó a la concentración de los 26 convocados con una lesión muscular de grado II en el gemelo derecho, que le demandaría de dos a tres semanas, por lo que aún no pudo entrenarse con normalidad junto al resto de los 25 convocados.

Ante esto, el delantero de 34 años ya se había perdido el partido ante Paraná, que terminó 6-2 en el Maracaná, y ahora no estará en el cotejo de este sábado frente a Egipto en Cleveland. Desde la Confederación Brasileña de Fútbol determinaron que seguirá su recuperación en nueva Jersey con trabajos de fisioterapia y un plan especial de recuperación física.

El sábado se hará estudios, y si da todo bien, el lunes inicia con trabajos normales

EL panorama prenden las alarmas dentro de la verdeamarela, que está contrarreloj de cara al debut del sábado 13 de junio frente a Marruecos. Ancelotti ya anunció que no hará cambios en la lista, sosteniendo a los 26.

"La situación de él es bastante clara, está haciendo mucho trabajo individual. Mañana va a hacer una resonancia, y si todo sale bien puede entrenar con el grupo la próxima semana”. expresó Acelotti en conferencia.

Si bien el debut ante Marruecos será un juego determinante pensando en la clasificación a 16avos, todos los cañones apuntan a que el astro brasilero esté presente el viernes 19, cuando su selección se mida con Haití, y posteriormente el 24 del mismo mes en el cierre del Grupo C ante Escocia.