Una toma de la tribuna alcanzó para que el amistoso entre Brasil y Panamá tuviera un momento inesperado fuera de la cancha. Tres hinchas fueron enfocados en el Maracaná y el parecido con Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Nazário y Vinícius Júnior desató una ola de comentarios en redes.

La imagen empezó a circular porque, a simple vista, parecía una postal imposible: tres figuras ligadas a distintas épocas del fútbol brasileño sentadas una al lado de la otra. Sin embargo, no se trataba de los verdaderos protagonistas, sino de aficionados que llamaron la atención por sus rasgos, peinados y gestos.

El video se volvió viral en cuestión de minutos. Mientras los hinchas seguían el partido con total naturalidad, las cámaras los captaron en plena tribuna y la comparación apareció de inmediato. Muchos usuarios bromearon con la idea de que Ronaldinho, Ronaldo y Vinícius Júnior se habían juntado para ver a la Selección de Brasil.

El detalle más llamativo fue que ninguno de los tres parecía estar buscando protagonismo. La escena tuvo fuerza justamente por eso: aparecieron como espectadores comunes, pero el efecto visual hizo el resto. Desde algunos ángulos, el parecido resultaba tan marcado que las capturas empezaron a multiplicarse en distintas plataformas.

La coincidencia tuvo además un condimento especial por lo que ocurría dentro del campo de juego. Brasil venció 6-2 a Panamá en el Maracaná, en un amistoso que dejó buenas sensaciones para el equipo dirigido por Carlo Ancelotti y que fue seguido con entusiasmo por los hinchas presentes.

Entre los nombres destacados de la tarde estuvo el verdadero Vinícius Júnior, que abrió el marcador y tuvo una actuación importante en la goleada. Esa aparición deportiva hizo todavía más divertida la presencia de su supuesto doble en la tribuna, como si el partido hubiera tenido dos versiones del delantero brasileño al mismo tiempo.

Con el correr de las horas, la escena dejó de ser apenas una curiosidad del amistoso y pasó a convertirse en uno de los videos más compartidos del día. El parecido entre los hinchas y las figuras brasileñas terminó robándose una parte del show, en una tarde en la que Brasil ganó en la cancha y también encontró una postal viral en las gradas.