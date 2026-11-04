Lo que prometía ser una exigente visita a Francia terminó convirtiéndose en una noche histórica para el Como y una verdadera pesadilla para el Lens. El equipo italiano desplegó todo su poder ofensivo, no tuvo piedad de su rival y se llevó una goleada monumental por 9-1 en el Stade Bollaert-Delelis, por la cuarta fecha de la fase liga de la Champions League. Una exhibición futbolística que tuvo a Nico Paz como uno de sus grandes protagonistas.

El conjunto dirigido por Cesc Fàbregas salió decidido a imponer condiciones y encontró rápidamente el camino al gol. En el arranque del encuentro, Tasos Douvikas apareció por detrás de la defensa para empujar la pelota y establecer el 1-0. El tanto tempranero marcó el comienzo de una tarde complicada para el equipo francés, que nunca consiguió encontrar respuestas ante la intensidad y la eficacia de su rival.

El Como aprovechó cada espacio y comenzó a lastimar una y otra vez. Antes del descanso llegó el turno de Nico Paz, que recibió una asistencia de Douvikas después de un contraataque y definió de zurda para poner el 3-0. El argentino ya comenzaba a dejar su sello en una noche que terminaría siendo inolvidable.

La superioridad italiana continuó en el complemento. Apenas comenzada la segunda parte, Lucas Da Cunha apareció para convertir el cuarto tanto, luego de una asistencia del propio Nico Paz. El argentino volvió a intervenir directamente en una conquista y mostró toda su capacidad para generar juego y marcar diferencias en los últimos metros.

Pero la goleada no se detuvo. Marc Oliver Kempf, de cabeza tras un centro de Luis Milla, estableció el 5-0. Cuatro minutos después, Douvikas volvió a aparecer y, tras una nueva asistencia de Nico Paz, marcó el sexto. El futbolista argentino cerraba así una actuación sobresaliente con un gol y dos pases decisivos.

A los 62 minutos llegó el séptimo, esta vez por intermedio de Mattia Liberali, quien recibió de Jacobo Ramón y definió de zurda dentro del área. El Lens consiguió descontar a través de Ruben Aguilar, luego de un centro de Florian Thauvin desde un tiro de esquina, pero la reacción local no modificó el desarrollo de una noche completamente dominada por los visitantes.

La respuesta del Como fue inmediata. Martin Baturina recibió la asistencia de Liberali y definió para establecer el 8-1. Sin embargo, todavía quedaba tiempo para que el conjunto italiano ampliara una diferencia que ya era impactante y terminara de redondear una goleada que recorrió Europa.

Finalmente, el noveno tanto llegó para sellar el 9-1 definitivo y completar una de las victorias más contundentes de la jornada de Champions League.

La diferencia reflejó una superioridad absoluta del Como, que encontró respuestas en distintos futbolistas y convirtió cada llegada en una oportunidad para ampliar la ventaja. El equipo italiano combinó velocidad, precisión y contundencia para desarmar por completo a un Lens que sufrió durante toda la noche y no pudo contener el vendaval ofensivo.

En ese contexto, Nico Paz volvió a confirmar su importancia dentro del equipo de Fàbregas. Con un gol y dos asistencias, el argentino fue uno de los nombres destacados de una actuación colectiva extraordinaria.

Así, el Como transformó una visita que en los papeles prometía ser complicada en una auténtica exhibición en territorio francés. Nueve goles, una diferencia abrumadora y una victoria por 9-1 que quedará marcada como una de las grandes goleadas de esta edición de la Champions League.