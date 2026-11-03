La muerte de Jesús de Miguel, el futbolista español de 30 años que falleció tras sufrir un grave accidente durante un partido de la Segunda División de España, generó una profunda conmoción en el ambiente deportivo. Entre las numerosas reacciones que aparecieron en las redes sociales se destacó la de Nico Paz, quien tiene un vínculo muy especial con el club en el que jugaba el delantero.

El actual mediocampista del Como de Italia y futbolista de la Selección argentina utilizó su cuenta de Instagram para expresar su tristeza ante el inesperado desenlace. Con pocas palabras, pero con un mensaje cargado de emoción, manifestó su incredulidad por lo sucedido: “No me lo puedo creer. Mucha fuerza a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. Descansa en paz”.

La reacción del jugador argentino tiene un significado particular por su historia con el CD Tenerife. Aunque nunca llegó a debutar en el primer equipo, Nico Paz realizó parte de su formación futbolística en las divisiones inferiores de la institución canaria, donde construyó un vínculo muy fuerte con el club y su gente. Su familia también está ligada a la entidad: su padre, Pablo Paz, jugó allí durante dos etapas de su carrera profesional.

Dolor en el mundo del fútbol

El propio futbolista había contado anteriormente cuánto representa Tenerife en su vida. “Siempre iba al fútbol con mi padre. Marcó mi infancia ir a todos los partidos del Heliodoro sin perderme ni uno. Son recuerdos muy bonitos y que guardo con mucho cariño”, había explicado al recordar sus primeros años en la isla. También había definido al equipo como “el club de mis amores”.

La tragedia ocurrió durante el encuentro entre Tenerife y FC Andorra, cuando De Miguel fue a disputar una pelota y chocó violentamente con el arquero Jesús Owono. El delantero cayó inconsciente sobre el campo de juego y necesitó asistencia médica inmediata. Tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Pese al trabajo de los profesionales de la salud, el futbolista permaneció internado en terapia intensiva y finalmente falleció durante la mañana del martes 3 de noviembre. El árbitro Pérez Hernández había suspendido el encuentro después del dramático episodio y expulsado al arquero del conjunto andorrano.

Dolor en el mundo del fútbol

Otra de las figuras que expresó su pesar fue Lionel Messi, quien compartió sus condolencias a través de una historia de Instagram. “No hay palabras. Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”, escribió el capitán argentino, sumándose a las numerosas muestras de afecto.

También se manifestó Gonzalo Crettaz, arquero argentino que había compartido dos temporadas con De Miguel en el CD Castellón, entre 2023 y 2025. Con su mensaje de despedida, se multiplicaron los homenajes para el delantero, cuya muerte dejó de luto al fútbol español y provocó una enorme tristeza entre quienes compartieron con él su carrera deportiva.