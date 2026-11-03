Jesús Owono, el arquero de 25 años del FC Andorra, quedó en el centro de la atención internacional después del violento choque con Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife que murió este martes 3 de noviembre de 2026. El episodio ocurrió durante un partido de la Segunda División española y provocó una profunda conmoción en el mundo del fútbol.

Dónde nació y cómo comenzó su carrera

Su nombre completo es Jesús Lázaro Owono Ngua. Nació el 1 de marzo de 2001 en Bata, Guinea Ecuatorial, y actualmente tiene 25 años. Cuando era chico se trasladó con su familia a España y creció en San Sebastián, en el País Vasco. Allí comenzó a desarrollar su pasión por el fútbol y pasó por las categorías inferiores de clubes como Antiguoko, Real Sociedad y Deportivo Alavés.

Su formación le permitió llegar al fútbol profesional. El 2 de enero de 2022 debutó en la Primera División española con el Alavés, donde disputó alrededor de 20 partidos con el primer equipo.

Con 1,83 metros de altura, Owono construyó su carrera como arquero y comenzó a ganar experiencia tanto en el fútbol español como en competencias internacionales.

Su llegada al FC Andorra y su carrera en la selección

En julio de 2025, Jesús Owono llegó al FC Andorra a préstamo, después de su etapa en el Deportivo Alavés. Su rendimiento llevó al club a incorporarlo de manera definitiva en agosto de 2026, mediante un contrato hasta 2028, con la posibilidad de extenderlo por otras dos temporadas.

Paralelamente, el arquero desarrolló una carrera con la selección de Guinea Ecuatorial, con la que debutó el 25 de marzo de 2019 en un amistoso frente a Arabia Saudita.

Su participación en competencias internacionales, incluida la Copa Africana de Naciones, le permitió consolidarse como uno de los futbolistas de su país con experiencia en el fútbol europeo.

Su historia familiar y su vida fuera del fútbol

Detrás de su trayectoria deportiva también hay una historia familiar marcada por la migración y el esfuerzo. Sus padres dejaron Guinea Ecuatorial para instalarse en España cuando él era pequeño. El arquero creció en San Sebastián y, con el acompañamiento de su familia, consiguió abrirse camino en el fútbol profesional.

En entrevistas con creadores de contenido como Rodrigo Fáez, Owono mostró una faceta alejada de las canchas. Habló sobre su interés por los videojuegos, las zapatillas, el universo Marvel y la música.

También contó que disfruta escuchar composiciones de Beethoven para concentrarse y destacó el papel fundamental que tuvieron sus padres en su carrera.

Qué pasó entre Owono y De Miguel durante el partido

El lunes 2 de noviembre, durante el encuentro entre CD Tenerife y FC Andorra, Owono salió de su área para disputar una pelota larga y terminó chocando violentamente contra Jesús de Miguel. El impacto alcanzó el pecho del delantero, quien cayó al césped y sufrió un paro cardiorrespiratorio.

El arquero Jesús Owono impactó con su rodilla contra el pecho de Jesús de Miguel durante una disputa por la pelota.

Los servicios médicos consiguieron reanimarlo y fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció internado en terapia intensiva.

Sin embargo, su estado neurológico empeoró durante la madrugada y el Tenerife confirmó su fallecimiento el martes 3 de noviembre, a los 30 años. El árbitro expulsó a Owono con tarjeta roja directa después de considerar que había utilizado fuerza excesiva durante la disputa de la pelota.

Qué puede pasar con Owono después de la muerte del futbolista

La tragedia también abrió interrogantes sobre las posibles consecuencias deportivas y judiciales para el arquero. El Código Penal español contempla penas de entre uno y cuatro años de prisión para los casos de homicidio por imprudencia grave. Para aplicar esa figura es necesario demostrar una conducta penalmente relevante.

Hasta el momento no se confirmó que Owono haya sido imputado ni que exista una investigación penal abierta en su contra. La expulsión durante el partido tampoco implica, por sí misma, responsabilidad penal.

En el ámbito deportivo, los organismos disciplinarios deberán evaluar la sanción correspondiente a la tarjeta roja. Mientras tanto, el FC Andorra expresó públicamente su dolor por la muerte de Jesús de Miguel y transmitió sus condolencias a la familia, los compañeros y el club del delantero.

La tragedia dejó a Owono, un arquero de apenas 25 años que había construido su carrera entre España y Guinea Ecuatorial, frente a uno de los episodios más difíciles de su trayectoria profesional.