Después de lo que dejó la noche que marcó la despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina, uno de los que le envió un mensaje afectuoso fue Nico Paz, uno de los más destacados en los tres encuentros de la pasada fecha FIFA. Sin embargo, lo más llamativo no fue el posteo del jugador del Como, sino la enorme cantidad de comentarios en la publicación señalándolo como "el heredero" de la Pulga.

"Ayer se despidió de la selección el mejor jugador de la historia, la persona que nos hizo soñar y disfrutar durante tantos años. Ha sido un privilegio formar parte de un pedacito de tu carrera, y vivir a tu lado momentos tan especiales como el de ayer", fue parte del posteo de Paz, que acompañó con una foto de ambos celebrando su gol, el del 2-0, tras un gran remate al segundo palo luego de ser asistido por Messi.

A ese afectuoso mensaje en su cuenta de Instagram, que lleva más de 500.000 likes en sólo dos horas, le llovieron también una enorme cantidad de comentarios. "El heredero", fue el que más se repite, junto con muchos otros incitándolo a ser el próximo en tomar la icónica camiseta que deja vacante Messi, recalcando también que usa el número 18 que el rosarino supo llevar en sus inicios con Argentina. El surgido en Real Madrid y actual figura del Como italiano marcó tres de los cuatro tantos que lleva con la Albiceleste en esta fecha FIFA, ante Bolivia, Burkina Faso y en la noche de ayer contra Benín.

Los comentarios en favor de que Paz use la 10 estallaron en su post.

Lo cierto es que, si bien Paz no se expidió al respecto, varias encuestas y expresiones en redes sociales como estos comentarios alimentan una especie de campaña orgánica para que el volante de 22 años empiece a utilizar la camiseta número 10 de la Selección Argentina ahora que Leo deja tras utilizarla la gran mayoría de sus 21 años con la Albiceleste.