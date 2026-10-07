Dentro de lo que fue su despedida de la Selección Argentina, Lionel Messi dio un sentido discurso de agradecimiento al público, el más largo de toda su trayectoria en la Albiceleste. Dentro del mismo, marcó una firme postura sobre lo sucedido en la final del Mundial entre Argentina y España, desestimando las teorías conspirativas que surgieron tras ese encuentro.

En la mitad de su alocución, Messi se refirió a lo vivido durante el pasado Mundial:"Si bien quiero estar toda la vida acá, siento que es el momento. En el último Mundial fue demasiado lo que me tocó vivir. Tuvimos el sueño de volver a ser campeones del mundo, estuvimos muy cerquita y la realidad es que no pasó nada raro como se dice. Dimos todo, el partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros a nivel piernas y emocional. La realidad es que llegamos con lo justo", aclaró el capitán argentino.

Enseguida, destacó el esfuerzo de todos sus compañeros, los actuales y los de antes, por poner a la Selección Argentina en lo más alto: "La peleamos como lo hicimos siempre con esta camiseta, con todos los compañeros con los que me tocó compartir. No solo con ellos y los que estuvieron en la época en que nos tocó ganar, sino que antes también lo hicimos pero lamentablemente no pudimos ser campeones. No tengan dudas de que todos los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta".

Llegando al final, Messi dejó un fuerte mensaje donde destacó la unión del grupo y llamó a sostenerla para que Argentina pueda continuar por el camino del triunfo: "Quedó más que demostrado que, cuando nos juntamos y estamos unidos, somos más fuertes que cualquiera y superamos cualquier cosa. Van a venir momentos duros, seguro, porque no es normal lo que se hizo en todo este tiempo. Y en esos momentos duros tenemos que estar acompañando más que nunca".

En el cierre de los casi diez minutos, dejó quizás su reflexión más importante y llamó, nuevamente, a la unidad de los argentinos detrás del seleccionado: "Como les digo siempre a ellos, como les dije en la última charla: para conseguir objetivos grandes hay que hacer grupos fuertes, unidos, porque hay gente que quiere ver mal a la Selección. No hay que darles el gusto".