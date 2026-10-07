Una vez finalizada la inolvidable noche en la que Lionel Messi le dijo adiós definitivamente a la Selección Argentina, uno de los tantos invitados de honor le dejó su sentido mensaje. Ángel Di María subió un posteo a su cuenta de Instagram agradeciéndole al astro rosarino su legado en la Albiceleste. El Fideo, que dijo adiós al seleccionado en 2024, estuvo presente en el banco de suplentes como uno de los campeones del mundo invitados y, tras la despedida, le expresó a su amigo y ex compañero su cariño.

"Tuve el privilegio de haber nacido en tu generación. De poder haberte disfrutado tantos años de fútbol. Hoy cerrás esa puerta que todos los argentinos nunca quisimos escuchar que ibas a cerrar. Pero ese día llegó y hoy como todo argentino quiero decirte muchas muchas gracias por todo lo que hiciste por nuestro país. Por dejar nuestra bandera en lo más alto en el mundo entero", comenzó sentidamente Di María en un mensaje acompañado de un par de fotos que se tomó con Messi, la última dándole un afectuoso abrazo.

Además, el hoy futbolista de Rosario Central repasó brevemente la gran cantidad de años que compartieron como compañeros en Argentina: "Y si, tuve ese privilegio de jugar durante 18 años a tu lado. De poder ser más que un compañero de fútbol, de poder compartir asados, equipo, selección y muchas cosas más. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia vos por todo ese cariño que siempre me diste".

Por último, Di María dejó un agradecimiento final para Leo, con el que también fue compañero en Paris Saint-Germain entre 2021 y 2022, destacádole su legado representando al país: "Nuestra bandera va a estar siempre en lo más alto gracias a vos. Te quiero mucho amigo. EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS".