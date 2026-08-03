El neuquino Nicolás Jara Lozano cayó en la final del UTR Pro Tennis Tour 25K de Córdoba, ante el mendocino Facundo Juárez, 885° del ranking mundial ATP, por 6-4, 1-6 y 5-7, en dos horas y 27 minutos de partido.

En el encuentro decisivo, dominó el primer set sin problemas, el neuquino no pudo mantenerse en juego en el segundo parcial, ante un Juárez que aprovechó cada oportunidad que dispuso con el servicio de su rival. En total, el mendocino quebró en tres oportunidades para hacer suyo el segundo set y nivelar el encuentro.

En el tercero y decisivo parcial, "El Colo" comenzó haciendo suyo el dominio del juego y el marcador, quebrando de movida y encaminando el trámite, hasta que, en el séptimo juego, Juárez recuperó la desventaja e igualó las acciones.

Cambio de golpe por golpe, el juego parecía desembocar en tiebreak. Pero en el duodécimo game de partido, con Jara Lozano al saque, el mendocino presionó desde la devolución y generó la chance que esperara: tras un saque abierto del neuquino, Juárez lo cerró con una gran devolución paralela de revés.

A los 39 años, el veterano neuquino sigue mostrando su vigencia, ya que se impuso en sus cinco cotejos disputados previo a la final y llegó a la instancia definitoria del certamen con un solo set perdido, luego de un andar sin contratiempos, con un accionar ideal en la fase de grupos.

El camino a la final

Después de quedar libre en la primera jornada, la del día lunes, Jara Lozano debutó el martes con una sólida victoria por 6-3 y 6-2 frente al bahiense Andrés Medus, en 1 hora y 23 minutos. El partido se disputó bajo una tenue garúa y el neuquino mostró un gran nivel ante el joven de 21 años, que actualmente representa a la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte (Estados Unidos).

El segundo partido se jugó el miércoles ante el boliviano Santiago Lora, de 18 años y se llevó la victoria con autoridad y en forma categórica en el segundo set por 6-4 y 6-1, en un encuentro que se extendió durante 1 hora y 35 minutos.

Un duelo exigente fue el del jueves, frente al tandilense Santiago Franchini de 25 años. En el primer set, el neuquino perdió su servicio en el cuarto game, pero reaccionó rápidamente y recuperó el quiebre para igualar 3-3. Más adelante volvió a quedar en desventaja cuando Franchini se colocó 5-4 y sacó para cerrar el parcial. Sin embargo, Jara Lozano levantó dos set points, quebró y terminó quedándose con la primera manga por 7-5.

La segunda parte del encuentro mantuvo la paridad. Ninguno logró sacar diferencias hasta el décimo game, cuando el exprimentado jugador volvió a responder en un momento clave: remontó un 15-40, consiguió el quiebre decisivo y selló el triunfo por 7-5 y 6-4 en 2 horas y 19 minutos.

El viernes se impuso con autoridad al cordobés Juan Ignacio Gallego (19 años), oriundo de la localidad de Río Segundo, por un contundente 6-2 y 6-1 en una hora doce minutos de juego.

Para acceder a la final, el neuquino llegó invicto y sin perder sets a las semifinales. La victoria de este sábado ante Alejo Lingua Lavallén por 2-6, 6-7 (7 a 5 ) y 6-4, le permitió extender su racha positiva y meterse en la final del certamen.