Barracas Central se llevó un triunfo de esos que pueden cambiar el rumbo de un campeonato. En un partido cargado de emociones, goles y cambios de escenario hasta el último suspiro, el Guapo derrotó 3-2 a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro y se metió, al menos de manera momentánea, en puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura.

El encuentro comenzó mejor para el Decano, que aprovechó su localía y golpeó primero a través de Nicolás Laméndola. Con la ventaja en el marcador y el respaldo de su gente, Atlético parecía tener el partido bajo control, mientras Barracas buscaba respuestas para volver a meterse en la pelea.

La reacción llegó desde el banco. Damián Ayude movió piezas y encontró soluciones con los ingresos de Enzo Taborda y Nicolás Orsini. El equipo visitante ganó profundidad, comenzó a inquietar con mayor frecuencia y terminó dando vuelta una historia que parecía cuesta arriba.

A los 75 minutos, Barracas ya había conseguido revertir el resultado y celebraba una remontada que lo acercaba a una victoria muy necesaria. Sin embargo, el fútbol todavía tenía reservado otro capítulo para una tarde cargada de emociones.

Cuando el reloj marcaba los 90 minutos y el Guapo saboreaba los tres puntos, apareció Maximiliano Villa para establecer el 2-2 y desatar la locura en Tucumán. El empate parecía definitivo y dejaba a ambos equipos con un sabor agridulce.

Pero Barracas no bajó los brazos. En una de las últimas acciones de la tarde, Nicolás Orsini volvió a vestirse de héroe. A los tres minutos del tiempo agregado, el delantero ganó de cabeza dentro del área y marcó el 3-2 que silenció el José Fierro y desató el festejo visitante.

El ex Boca fue la gran figura de la tarde y terminó siendo decisivo en una victoria que vale mucho más que tres puntos. Barracas no solo cortó una racha de ocho partidos sin triunfos, sino que además se metió en el octavo puesto de la Zona B, el último que entrega un boleto a los playoffs.

Para Atlético Tucumán, en cambio, quedó la frustración de haber estado cerca de rescatar un empate y terminar quedándose con las manos vacías en una de las definiciones más dramáticas de la fecha.

En una jornada llena de emociones, Barracas encontró en Orsini al héroe que necesitaba para volver a sonreír y mantener intacta la ilusión de seguir avanzando en el Torneo Clausura.