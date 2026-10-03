La fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de futbol comenzó este viernes y en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, Instituto Atlético Central Córdoba derrotó a Independiente por 4 a 1.

El Rojo comenzó mejor en el partido con un cabezazo de Santiago Montiel que pasó muy cerca del palo del arco defendido por Marcos Ledesma a los 8 minutos de juego. Sin embargo, a los 15 minutos llegó el primer tanto del partido para la visita. Un pase filtrado de Matías Gallardo encontró libre a Matías Tissera, quien dio un pase atrás para la definición de Jeremías Lázaro. El disparo se desvió en Juan Fedorco y descolocó a Rodrigo Rey para el 1 a 0 para La Gloria.

A los 22 minutos llegó el tanto del empate de Independiente en una jugada discutida que debió ser revisada por el VAR tras una supuesta posición adelantada de Maximiliano Meza, el autor del gol tras un remate al centro del arco. Finalmente, Hernán Mastrángelo lo convalidó luego de determinar que el mediocampista se encontraba habilitado.

Sobre el final del primer tiempo, Independiente se quedó con diez jugadores por la expulsión de Meza, quien vio su segunda tarjeta amarilla por una infracción desde atrás contra Tissera. Minutos antes, el ex mediocampista de River Plate había sido amonestado por una discusión con un rival.

A los cinco minutos del complemento, Hernán De La Fuente marcó el 2 a 1 tras una acción que se desarrolló por la banda izquierda: Jeremías Lázaro recibió un centro y asistió al lateral, quien había ingresado por Giuliano Cerato luego de que este sufriera una lesión en el tobillo.

A los 17 minutos, Lautaro Millán buscó el empate con un remate tras un rebote, pero el arquero Marcos Ledesma desvió el tiro por encima del travesaño. Dos minutos más tarde, Independiente perdió la pelota en la mitad de la cancha y Matías Gallardo aprovechó la recuperación para definir de zurda y establecer el 3 a 1 para el conjunto cordobés.

A falta de 10 minutos para el cierre, Instituto amplió la diferencia tras un pase preciso desde la banda derecha: Alex Luna recibió, avanzó de frente al arco y selló el 4 a 1.

El Rojo lleva cinco partidos sin ganar en Avellaneda. El equipo conducido por Jadson Viera suma 17 unidades, sin embargo, el rendimiento como local es su gran asignatura pendiente. La última victoria fue en la segunda fecha del torneo, cuando superó a Newell’s, y desde entonces no ha vuelto a ganar. En la siguiente jornada deberá enfrentarse a Talleres el domingo 11 a las 21.30.

La Gloria continúa en su mejor momento. Los dirigidos por Diego Flores consolidaron aún más su ventaja en la cima y encaran el tramo final de la fase regular —quedan cinco fechas— desde una posición privilegiada rumbo a los playoffs. El líder de la zona A con 25 puntos recibirá en la próxima fecha a Boca Juniors el viernes 9 a las 19.30.

La Previa

Independiente vuelve a presentarse ante su gente con el objetivo de prolongar su buen momento. Este viernes, desde las 19.15, recibirá a Instituto por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026, en un encuentro que tendrá a Hernán Mastrángelo como árbitro y a José Carreras en el VAR.

El equipo dirigido por Jadson Viera llega después de conseguir un triunfo importante por 2-1 ante Unión en Santa Fe. El Rojo suma 17 puntos, producto de cinco victorias, dos empates y tres derrotas, y actualmente ocupa el sexto puesto de la Zona A. Además, En sus últimos cinco partidos, Independiente consiguió dos triunfos, un empate y dos derrotas: venció a Central Córdoba y Unión, empató con San Lorenzo, y cayó ante Gimnasia de Mendoza.

Viera todavía debe resolver algunas cuestiones para definir el equipo. Facundo Zabala y Ezequiel Ávila aparecen como las principales dudas por sus respectivos problemas físicos. En caso de que Zabala no llegue en condiciones, su lugar sería ocupado por Ramiro Martino, mientras que Iván Morales aparece como alternativa para reemplazar al Chimy. Además, finalmente Juan Miguel Arrayago quedó descartado para el encuentro, por lo que habrá modificaciones en la última línea.

Instituto defiende la cima del Grupo A en el Libertadores de América

Del otro lado estará Instituto, que llega a Avellaneda como líder de la Zona A. La Gloria suma 22 puntos en diez partidos, con siete triunfos, un empate y dos derrotas, además de 13 goles a favor y apenas siete en contra. El conjunto dirigido por Diego Flores viene de imponerse 3-1 ante Talleres en el clásico cordobés y ganó dos de sus últimos tres encuentros. Antes había derrotado a Estudiantes de Río Cuarto, mientras que su única derrota reciente fue frente a Unión.

La Gloria tendrá algunas bajas importantes. Fernando Alarcón está suspendido por acumulación de amarillas, mientras que Jhon Córdoba se encuentra fuera por una lesión muscular.

Independiente e Instituto se enfrentaron 39 veces en Primera División durante la era profesional. El historial marca 22 triunfos de Independiente, 10 empates y 7 victorias de Instituto.Sin embargo, el antecedente más reciente favorece a la Gloria: el pasado marzo, por el Torneo Apertura 2026, Instituto se impuso 2-1 en Córdoba. Matías Abaldo marcó para el Rojo, mientras que Alex Luna y Giuliano Cerato anotaron para el conjunto cordobés. En Avellaneda, el último enfrentamiento terminó con victoria de Independiente 2-0, por el Apertura 2025, con goles de Álvaro Angulo y Federico Mancuello.

probables formaciones:

Independiente:Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Manuel Fedorco, Facundo Zabala o Ramiro Martino, Santiago Arias; Maximiliano Meza, Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Matías Abaldo, Iván Morales y Santiago Montiel.

Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Matías Gallardo, Gustavo Abregú, Diego Sosa; Jonathan Galván, Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich; Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna.

Datos del partido:

Hora: 19.15

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: José Carreras

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini