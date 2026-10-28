Nicolás Ramírez fue elegido para dirigir el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, que se disputará este domingo 1 de noviembre, desde las 15, en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. A los 39 años, el árbitro afrontará su cuarto encuentro entre los dos equipos más populares del país, en una designación que vuelve a poner su nombre en el foco de la previa.

Detrás de su presente como juez profesional hay una historia vinculada directamente con el sueño de ser futbolista. Nacido en González Catán, en noviembre de 1986, Ramírez intentó abrirse camino dentro de las canchas antes de encaminar su carrera hacia el arbitraje. Mientras estudiaba Educación Física en la Universidad Nacional de La Matanza, también realizaba el curso para convertirse en árbitro.

Su recorrido como jugador lo llevó hasta el Club Agustín Álvarez de 9 de Julio, donde encontró una oportunidad para seguir ligado al deporte. La posibilidad surgió después de un amistoso frente a la Cuarta División de Boca, en el que llamó la atención de una persona cercana a Daniel “Tato” Márquez. Poco después, recibió una propuesta para probarse como delantero y terminó incorporándose al equipo bonaerense.

¡El pasado del árbitro del Superclásico!

En una entrevista con el diario El 9 de Julio, el árbitro recordó lo que significó aquella experiencia: “En cierto modo, fue una revancha para mí, que había estado distanciado del fútbol, por la desilusión de no haber llegado a la Primera División de AFA”. También explicó que esa etapa le permitió recuperar las ganas de jugar y mantenerse cerca de una actividad que lo apasionaba desde chico. Entre 2009 y 2011 vistió la camiseta del club, hasta que decidió concentrarse en el referato.

El crecimiento de Ramírez dentro del arbitraje fue rápido. Comenzó con partidos de fútbol infantil y divisiones inferiores, para luego avanzar por el ascenso metropolitano. Su estreno en la máxima categoría llegó en 2017, en un encuentro entre Chacarita y San Martín de San Juan. Más adelante, las lesiones demoraron su llegada al plano internacional, aunque finalmente obtuvo la categoría de árbitro FIFA en 2023.

¡El pasado del árbitro del Superclásico!

Su historia en los Boca-River comenzó el 21 de septiembre de 2024, cuando River ganó 1-0 en La Bombonera con un gol de Manuel Lanzini. Aquel partido quedó marcado por la anulación de un tanto de Milton Giménez, tras una revisión del VAR por una mano del delantero. En 2025 volvió a dirigir los dos cruces: el Millonario se impuso 2-1 en el Monumental, con goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi, mientras que Boca ganó 2-0 en el último antecedente, con tantos de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

Para el próximo domingo, Ramírez estará acompañado por Maximiliano Del Yesso y Pablo González como asistentes, mientras que Silvio Trucco será el encargado del VAR. Con dos victorias de River y una de Boca en sus tres clásicos anteriores, el juez tendrá una nueva prueba en un duelo que concentra la atención de todo el fútbol argentino.