La cuenta regresiva para el Superclásico ya tiene un nombre propio: Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia en el choque entre Boca y River, que se jugará el próximo domingo a las 15 en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera.

La designación fue confirmada este martes por la Liga Profesional de Fútbol (LPF), que anunció al árbitro de 39 años para uno de los partidos de mayor trascendencia del calendario argentino.

Ramírez tendrá así su cuarto Superclásico entre los dos equipos más populares del país. Su actuación estará acompañada por Maximiliano Del Yesso y Pablo González, quienes se desempeñarán como asistentes, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.

Con el equipo arbitral definido, Boca y River comienzan a ajustar los últimos detalles para un enfrentamiento que volverá a concentrar la atención del fútbol argentino. La Bombonera será el escenario de un nuevo capítulo de la histórica rivalidad, con Ramírez como responsable de conducir el partido.