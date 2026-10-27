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Torneo Clausura

Nicolás Ramírez, el árbitro elegido para impartir justicia en Boca-River

Boca y River ya conocen al juez que estará al frente del duelo más esperado del fútbol argentino. La Liga Profesional confirmó que Ramírez dirigirá el Superclásico del próximo domingo, desde las 15, en La Bombonera.

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Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Martes, 27 de octubre de 2026 a las 19:50
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Nicolás Ramírez fue designado para dirigir su cuarto Superclásico entre Boca y River.

La cuenta regresiva para el Superclásico ya tiene un nombre propio: Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia en el choque entre Boca y River, que se jugará el próximo domingo a las 15 en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera.

La designación fue confirmada este martes por la Liga Profesional de Fútbol (LPF), que anunció al árbitro de 39 años para uno de los partidos de mayor trascendencia del calendario argentino.

Ramírez tendrá así su cuarto Superclásico entre los dos equipos más populares del país. Su actuación estará acompañada por Maximiliano Del Yesso y Pablo González, quienes se desempeñarán como asistentes, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.

Con el equipo arbitral definido, Boca y River comienzan a ajustar los últimos detalles para un enfrentamiento que volverá a concentrar la atención del fútbol argentino. La Bombonera será el escenario de un nuevo capítulo de la histórica rivalidad, con Ramírez como responsable de conducir el partido.

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