Hubo épocas donde el Mundial empezaba mucho antes del primer partido. Arrancaba en el kiosco del barrio, en el recreo de la escuela o arriba de una mesa llena de figuritas repetidas. Comenzaba cuando alguien abría por primera vez el álbum Panini y aparecía ese olor inconfundible a papel nuevo que, para millones de chicos y grandes, significaba que la Copa del Mundo estaba cada vez más cerca.

Pero toda historia tiene un final. Y esta vez el silbatazo lo dio la FIFA.

El ente que gobierna el fútbol mundial confirmó que terminará su histórica relación con Panini luego de más de medio siglo juntos. El álbum del Mundial 2030 será el último realizado por la emblemática marca italiana que desde México 1970 acompañó cada Copa del Mundo y se convirtió en parte inseparable de la cultura futbolera.

La noticia golpeó directo a la nostalgia de varias generaciones. Porque Panini nunca fue solamente un álbum. Fue el ritual de buscar la figurita difícil, la emoción de llenar una página completa, las promesas de “te cambio dos por una”, las repetidas que sobraban y esa obsesión eterna por conseguir el escudo brillante o el jugador imposible.

Durante décadas, los Mundiales también se jugaron ahí. En las plazas, en los patios y en las veredas donde miles de chicos se sentaban a intercambiar sueños pegados con plasticola.

El cambio llega por una decisión empresarial fuerte de FIFA, que optó por un nuevo rumbo comercial de la mano de Fanatics y Topps, gigantes estadounidenses que apostaron fuerte por los derechos exclusivos de los próximos Mundiales. La propuesta económica y el crecimiento del mercado digital terminaron inclinando la balanza.

Gianni Infantino defendió la decisión asegurando que el objetivo es “modernizar” el vínculo entre los hinchas y el coleccionismo futbolero. Sin embargo, para muchos fanáticos la sensación es otra: sienten que se termina una tradición que sobrevivió generaciones y que logró unir a padres, hijos y abuelos alrededor de un álbum.

Porque Panini fue mucho más que figuritas. Fue infancia, ansiedad y memoria. Fue levantarse temprano para ver si llegaban sobres nuevos al kiosco. Fue gastar las monedas justas buscando al jugador que faltaba. Fue descubrir cracks desconocidos antes de que explotaran en la televisión. Y también fue una parte inseparable de cada Mundial.

La empresa italiana seguirá ligada al fútbol con competencias como la Eurocopa, la Copa América y varias ligas del mundo. Pero la Copa del Mundo ya no volverá a sentirse igual para quienes crecieron pegando figuritas con la ilusión de completar el álbum antes de la final.