Carlos Tévez cerró su etapa en Talleres de una manera mucho más abrupta de lo que parecía hasta hace pocos días. La eliminación ante Belgrano en los octavos de final del Torneo Apertura terminó acelerando una decisión que no estaba en los planes iniciales y dejó al club cordobés ante un cambio fuerte en plena competencia.

La caída en el clásico tuvo un peso determinante. Talleres venía de una fase regular competitiva, con una ubicación expectante en la Zona A, pero el golpe de quedar afuera frente a su rival directo modificó por completo el escenario interno. Lo que hasta entonces era una continuidad posible pasó a convertirse en despedida.

El club eligió comunicar la salida con un mensaje institucional y sin extenderse demasiado en los motivos deportivos. “Tras la finalización del contrato vigente, la Comisión Directiva del Club Atlético Talleres agradece a Carlos Tévez y a todo su Cuerpo Técnico por su etapa a cargo del Primer Equipo de la Institución”, expresó la entidad en sus canales oficiales.

El detalle que volvió más llamativa la decisión apareció después, con la información sobre lo que se venía hablando puertas adentro. Según contó César Luis Merlos, el vínculo con el Apache no estaba necesariamente terminado antes del clásico cordobés, sino que incluso había planes de renovación: "Vencía en junio y todo estaba acordado para que siga hasta diciembre, pero la derrota ante Belgrano cambio los planes".

Ese dato cambió la lectura de la salida de Carlos Tévez, porque muestra que no se trataba únicamente de un contrato que llegaba a su final natural. La dirigencia tenía encaminada la posibilidad de extender el proceso, pero la eliminación en un partido tan sensible terminó rompiendo ese camino y empujando una resolución inmediata.

Para el Apache, la experiencia en Córdoba se suma a sus pasos anteriores como entrenador en Rosario Central e Independiente. En los tres casos, su recorrido mostró momentos de expectativa, pero también dificultades para sostener proyectos largos dentro de un fútbol argentino cada vez más impaciente con los resultados.

Ahora, Talleres deberá definir rápido quién toma el mando del plantel para lo que viene, mientras Carlos Tévez vuelve a quedar frente a una pausa en su carrera como técnico. La salida no solo marca el final de un ciclo: también expone cómo un solo partido, cuando se trata de un clásico y de una eliminación, puede cambiar por completo una decisión que parecía encaminada.