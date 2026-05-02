Nicolás Varrone volvió a mostrarse competitivo en la Fórmula 2 y firmó una actuación sólida en la carrera sprint del Gran Premio de Miami. El argentino terminó en la cuarta posición tras largar quinto por la grilla invertida y fue protagonista en una competencia que se resolvió en los últimos metros.

Desde el arranque, el piloto del equipo Van Amersfoort Racing mostró ritmo. Ganó una posición en la largada y se metió rápidamente en la pelea grande. En el segundo giro marcó el récord de vuelta con un tiempo de 1m42s167, confirmando que tenía potencial para ir por más en una carrera que no dio respiro.

Siempre dentro del grupo de punta, Varrone se mantuvo a tiro en una disputa que tuvo como protagonistas a Nikola Tsolov, Richard Verschoor, Joshua Durksen y Alex Dunne. Su momento más exigente fue en el duelo con Durksen: ambos se midieron durante varios giros en una lucha intensa que los hizo perder algo de terreno, pero dejó en claro el carácter del argentino en pista.

En ese intercambio, Varrone cayó momentáneamente al quinto lugar, aunque lejos de resignarse, construyó una remontada inteligente. Administró el ritmo, esperó su oportunidad y en la vuelta 21 ejecutó la maniobra clave para superar al paraguayo y recuperar la cuarta posición, resultado que terminaría siendo definitivo.

La punta se definió en la última vuelta: así fue el podio

Adelante, la pelea por la victoria fue un espectáculo aparte. Tsolov y el neerlandés Van Hoepen intercambiaron posiciones en varias oportunidades, en un cierre electrizante que se definió en la última vuelta. El búlgaro recuperó la punta en los metros finales y se quedó con el triunfo, mientras Dunne completó el podio en una llegada ajustada.

Detrás de ellos, Varrone cruzó la meta en el cuarto lugar, muy cerca de los puestos de podio y dejando una imagen más que positiva en una categoría tan exigente como la Fórmula 2. Fue una actuación consistente, con ritmo y personalidad, que lo posiciona como un piloto a seguir en el fin de semana.

La actividad en Miami continuará con la carrera principal, que se disputará este domingo 3 de mayo desde las 13:30 (hora argentina), en el cierre de la segunda fecha de la temporada 2026. Allí, el argentino tendrá una nueva oportunidad para seguir sumando y ratificar lo hecho en la sprint.