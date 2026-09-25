Nicolás Varrone se baja de la Fórmula 2 y no correrá en Bakú

Este fin de semana, la Fórmula 2 acompañará a la Fórmula 1 en el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará en el circuito callejero de Bakú. Sin embargo, la categoría telonera tendrá una ausencia argentina, la de Nicolás Varrone no será parte de la competencia. El piloto comunicó su decisión de no continuar en el campeonato.

Por qué razón Varrone no continuará en el Fórmula 2

La razón es que Varrone decidió ponerle punto final a su participación en la temporada 2026 de la Fórmula 2 y confirmó su desvinculación del equipo Van Amersfoort Racing. El argentino anunció la noticia a través de sus redes sociales y explicó que, aunque no fue una decisión sencilla, considera que es el camino correcto para seguir adelante y enfocarse en lo que viene.

En su comunicado, el piloto no detalló los motivos específicos que lo llevaron a abandonar el campeonato. Sí aprovechó la oportunidad para agradecer a las personas que lo acompañaron durante su paso por la categoría y reconoció el trabajo realizado junto al equipo neerlandés.

Comunicado de Varrone

De esta manera, Varrone no disputará las tres fechas restantes de la temporada, entre ellas el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú. El argentino marchaba en el vigésimo puesto del campeonato de pilotos, con 15 puntos acumulados tras once fechas.

Con su salida de Van Amersfoort Racing, el futuro deportivo de Varrone queda abierto a nuevos desafíos. El piloto todavía no brindó detalles sobre sus próximos pasos dentro del automovilismo, por lo que habrá que esperar para conocer cuál será su siguiente proyecto luego de su experiencia en la Fórmula 2.